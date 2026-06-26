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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial: escenarios del cuadro, calendario de partidos, octavos de final y más información

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H. Kane

No te pierdas a Inglaterra en el Mundial: descubre dónde jugará y contra quién.

De cara al Mundial de la FIFA 2026, los aficionados ingleses soñaban con que los «Tres Leones» llegaran lejos y conquistaran por fin el trofeo, pese a sesenta años de decepciones.

Tras golear a Croacia en el debut y pese a no brillar ante Ghana, su ilusión sigue intacta.

Tras alcanzar las semifinales en 2018 y los cuartos en 2022, ¿podrán llegar esta vez a la final? GOAL repasa los posibles caminos y rivales hasta la final del 19 de julio.

Próximos partidos de Inglaterra en el Mundial 2026

Fecha

Partido (hora local de inicio)

Estadio

Resultado / Entradas

Miércoles 17 de junio

Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT)

Estadio AT&T, Dallas

Inglaterra ganó 4-2

Martes 23 de junio

Inglaterra vs. Ghana (16:00 ET)

Estadio Gillette, Foxborough

0-0

Sábado 27 de junio

Panamá vs. Inglaterra (17:00 ET)

Estadio MetLife, East Rutherford

Entradas

¿Qué pasaría si Inglaterra terminara primeradel Grupo L?

Si Inglaterra gana el grupo, estos serán sus partidos hasta la final del Mundial 2026.

Una victoria ante Panamá les garantizaría el primer lugar, sin importar el resultado de Ghana vs. Croacia.

De hacerlo, probablemente enfrentaría a Ecuador o CaboVerde en la primera eliminatoria y, luego, a México en el Estadio Azteca en octavos.

Después podría medirse a Brasil en cuartos, a Argentina o Portugal en semis y a Alemania, España o Francia en la final.

Fecha (hora local de KO)

Ronda

Sede

Posible emparejamiento

Entradas

1 de julio (12:00 h, hora del Este)

Octavos de final

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)

Partido 80: vs. 3.º del Grupo E/H/I/J/K

Entradas

5 de julio (18:00 h, hora central de EE. UU.)

Octavos de final

Estadio Azteca (Ciudad de México)

Partido 92: vs. 3.º de los grupos C, E, F, H o I

Entradas

11 de julio (17:00 h, hora del Este)

Cuartos de final

Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Partido 99: vs. ganador del partido 91

Entradas

15 de julio (15:00 h, hora del Este)

Semifinal

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)

Partido 102: vs. ganador del partido 100

Entradas

19 de julio (15:00 h, hora del Este)

Final

Estadio MetLife (East Rutherford)

Partido 104: vs. ganador del partido 101

Entradas

¿Qué pasa si Inglaterra queda segunda en el Grupo L?

Estas son las fechas, horarios y sedes en las que Inglaterra jugará si queda segunda en su grupo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y avanza a la final.

Si Inglaterra no vence a Panamá y Ghana o Croacia ganan su último partido de grupo, se dará este escenario.

Si Inglaterra queda segunda de grupo, probablemente se medirá a Colombia o Portugal en la primera eliminatoria (00:00, hora del Reino Unido) y luego a España en Dallas.

Después podría medirse a Estados Unidos en cuartos, a Francia o Alemania en semis y a Argentina o Brasil en la final. En ese escenario, Inglaterra jugaría tres veces en el AT&T Stadium, incluido el 4-2 ante Croacia.

Fecha (hora local)

Ronda

Estadio

Posible rival

Entradas

2 de julio (19:00 h, hora del Este)

Octavos de final

BMO Field (Toronto)

Partido 83: vs. subcampeón del Grupo K

Entradas

6 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.)

Octavos de final

Estadio AT&T (Arlington)

Partido 93: vs. ganador del Grupo H y subcampeón del Grupo J

Entradas

10 de julio (12:00 h PT)

Cuartos de final

Estadio SoFi (Inglewood)

Partido 98: vs. ganador del partido 94

Entradas

14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.)

Semifinal

Estadio AT&T (Arlington)

Partido 101: vs. ganador del partido 97

Entradas

19 de julio (15:00 h, hora del Este)

Final

Estadio MetLife (East Rutherford)

Partido 104: vs. ganador del partido 101

Entradas


¿Qué pasaría si Inglaterra quedaratercera en el Grupo L?

Si pierde ante Panamá y Croacia vence a Ghana, podría quedar tercera por diferencia de goles.

En la primera ronda de eliminatorias probablemente jugaría en Kansas City contra Colombia o Portugal, y luego podría enfrentarse a Suiza en Vancouver.

Después podría regresar a Kansas City para enfrentarse a Argentina en cuartos. En semifinales le aguardaría Brasil y, en la final, España, Alemania o Francia. Este recorrido obligaría a los espectadores del Reino Unido a madrugar, pues los partidos se jugarían a las 2:00 y 2:30 h (hora británica).

Fecha (hora local de KO)

Ronda

Sede

Posible emparejamiento

Entradas

3 de julio (20:30 h CDT)

Octavos de final

Arrowhead Stadium (Kansas City)

Partido 87: vs. ganador del Grupo K

Entradas

7 de julio (13:00 h PDT)

Octavos de final

BC Place (Vancouver)

Partido 96: vs. ganador del partido 85

Entradas

11 de julio (20:00 h CDT)

Cuartos de final

Arrowhead Stadium (Kansas City)

Partido 100: vs. ganador del partido 95

Entradas

15 de julio (15:00 h, hora del Este)

Semifinal

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)

Partido 102: vs. ganador del partido 99

Entradas

19 de julio (15:00 h, hora del Este)

Final

Estadio MetLife (East Rutherford)

Partido 104: vs. ganador del partido 101

Entradas

Clasificación del Grupo L

Clasificación

Equipo

Partidos jugados

G

E

D

Goles a favor

Goles en contra

Diferencia de goles

Puntos

Situación

1.º

Inglaterra

2

1

1

0

4

2

2

4

En liza

2.º

Ghana

2

1

1

0

1

0

1

4

En liza

3.º

Croacia

2

1

0

1

3

4

-1

3

En liza

4.º

Panamá

2

0

0

2

0

2

-2

0

Eliminado

Cómo comprar entradas para el Mundial de Inglaterra

Esta es la situación actual de la venta de entradas:

  • Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026: desde 60 dólares en la fase de grupos (según categoría de aficionado) hasta 6.730 dólares para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría

Fase de grupos

Octavos de final - Cuartos de final

Semifinales y final

Categoría 1

250 $ - 400 $

600–1 200 $

1.500 $ - 6.730 $

Categoría 2

150–280 $

400–800 $

1.000 - 4.210

Categoría 3

100–200 $

200 $ - 500 $

600 - 2.790

Categoría 4

60 $ - 120 $

150–350 $

400 - 2.030


¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Inglaterra en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Puesto

Jugador

Club actual

Porteros

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford

Manchester City

Defensas

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O'Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Centrocampistas

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Delanteros

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (capitán)

Bayern de Múnich


Marcus Rashford

Barcelona


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli