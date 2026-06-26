El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial: escenarios del cuadro, calendario de partidos, octavos de final y más información

De cara al Mundial de la FIFA 2026, los aficionados ingleses soñaban con que los «Tres Leones» llegaran lejos y conquistaran por fin el trofeo, pese a sesenta años de decepciones.

Tras golear a Croacia en el debut y pese a no brillar ante Ghana, su ilusión sigue intacta.

Tras alcanzar las semifinales en 2018 y los cuartos en 2022, ¿podrán llegar esta vez a la final? GOAL repasa los posibles caminos y rivales hasta la final del 19 de julio.

Próximos partidos de Inglaterra en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Estadio Resultado / Entradas Miércoles 17 de junio Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT) Estadio AT&T, Dallas Inglaterra ganó 4-2 Martes 23 de junio Inglaterra vs. Ghana (16:00 ET) Estadio Gillette, Foxborough 0-0 Sábado 27 de junio Panamá vs. Inglaterra (17:00 ET) Estadio MetLife, East Rutherford Entradas

¿Qué pasaría si Inglaterra terminara primera del Grupo L?

Si Inglaterra gana el grupo, estos serán sus partidos hasta la final del Mundial 2026.

Una victoria ante Panamá les garantizaría el primer lugar, sin importar el resultado de Ghana vs. Croacia.

De hacerlo, probablemente enfrentaría a Ecuador o CaboVerde en la primera eliminatoria y, luego, a México en el Estadio Azteca en octavos.

Después podría medirse a Brasil en cuartos, a Argentina o Portugal en semis y a Alemania, España o Francia en la final.

Fecha (hora local de KO) Ronda Sede Posible emparejamiento Entradas 1 de julio (12:00 h, hora del Este) Octavos de final Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Partido 80: vs. 3.º del Grupo E/H/I/J/K Entradas 5 de julio (18:00 h, hora central de EE. UU.) Octavos de final Estadio Azteca (Ciudad de México) Partido 92: vs. 3.º de los grupos C, E, F, H o I Entradas 11 de julio (17:00 h, hora del Este) Cuartos de final Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Partido 99: vs. ganador del partido 91 Entradas 15 de julio (15:00 h, hora del Este) Semifinal Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Partido 102: vs. ganador del partido 100 Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: vs. ganador del partido 101 Entradas

¿Qué pasa si Inglaterra queda segunda en el Grupo L?

Estas son las fechas, horarios y sedes en las que Inglaterra jugará si queda segunda en su grupo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y avanza a la final.

Si Inglaterra no vence a Panamá y Ghana o Croacia ganan su último partido de grupo, se dará este escenario.

Si Inglaterra queda segunda de grupo, probablemente se medirá a Colombia o Portugal en la primera eliminatoria (00:00, hora del Reino Unido) y luego a España en Dallas.

Después podría medirse a Estados Unidos en cuartos, a Francia o Alemania en semis y a Argentina o Brasil en la final. En ese escenario, Inglaterra jugaría tres veces en el AT&T Stadium, incluido el 4-2 ante Croacia.

Fecha (hora local) Ronda Estadio Posible rival Entradas 2 de julio (19:00 h, hora del Este) Octavos de final BMO Field (Toronto) Partido 83: vs. subcampeón del Grupo K Entradas 6 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.) Octavos de final Estadio AT&T (Arlington) Partido 93: vs. ganador del Grupo H y subcampeón del Grupo J Entradas 10 de julio (12:00 h PT) Cuartos de final Estadio SoFi (Inglewood) Partido 98: vs. ganador del partido 94 Entradas 14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.) Semifinal Estadio AT&T (Arlington) Partido 101: vs. ganador del partido 97 Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: vs. ganador del partido 101 Entradas





¿Qué pasaría si Inglaterra quedara tercera en el Grupo L?

Si pierde ante Panamá y Croacia vence a Ghana, podría quedar tercera por diferencia de goles.

En la primera ronda de eliminatorias probablemente jugaría en Kansas City contra Colombia o Portugal, y luego podría enfrentarse a Suiza en Vancouver.

Después podría regresar a Kansas City para enfrentarse a Argentina en cuartos. En semifinales le aguardaría Brasil y, en la final, España, Alemania o Francia. Este recorrido obligaría a los espectadores del Reino Unido a madrugar, pues los partidos se jugarían a las 2:00 y 2:30 h (hora británica).

Fecha (hora local de KO) Ronda Sede Posible emparejamiento Entradas 3 de julio (20:30 h CDT) Octavos de final Arrowhead Stadium (Kansas City) Partido 87: vs. ganador del Grupo K Entradas 7 de julio (13:00 h PDT) Octavos de final BC Place (Vancouver) Partido 96: vs. ganador del partido 85 Entradas 11 de julio (20:00 h CDT) Cuartos de final Arrowhead Stadium (Kansas City) Partido 100: vs. ganador del partido 95 Entradas 15 de julio (15:00 h, hora del Este) Semifinal Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Partido 102: vs. ganador del partido 99 Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: vs. ganador del partido 101 Entradas

Clasificación del Grupo L

Clasificación Equipo Partidos jugados G E D Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles Puntos Situación 1.º Inglaterra 2 1 1 0 4 2 2 4 En liza 2.º Ghana 2 1 1 0 1 0 1 4 En liza 3.º Croacia 2 1 0 1 3 4 -1 3 En liza 4.º Panamá 2 0 0 2 0 2 -2 0 Eliminado

Cómo comprar entradas para el Mundial de Inglaterra

Esta es la situación actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026: desde 60 dólares en la fase de grupos (según categoría de aficionado) hasta 6.730 dólares para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400–800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200 $ - 500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60 $ - 120 $ 150–350 $ 400 - 2.030





¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Inglaterra en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Puesto Jugador Club actual Porteros Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford Manchester City Defensas Ezri Konsa Aston Villa

Nico O'Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Centrocampistas Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Delanteros Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (capitán) Bayern de Múnich

Marcus Rashford Barcelona

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli



