El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial: cuartos de final contra Noruega, posibles escenarios del cuadro, calendario de partidos y más información

De cara al Mundial de la FIFA 2026, los aficionados ingleses soñaban con que su selección por fin conquistara el trofeo, pese a sesenta años de decepciones.
Primeros de grupo tras vencer a Croacia y Panamá y empatar con Ghana, eliminaron a la República Democrática del Congo en dieciseisavos y a la anfitriona México en el Azteca.
El sábado 11 de julio, en Miami, les aguarda un duelo europeo ante la Noruega de Erling Haaland.
Tras llegar a semifinales en 2018 y a cuartos en 2022, ¿podrá esta vez alcanzar la final? En GOAL te mostramos el camino que les queda a los hombres de Thomas Tuchel hasta la final del 19 de julio y los posibles rivales en su búsqueda de la gloria.
Resultados y próximos partidos de Inglaterra en el Mundial 2026
Fecha
Partido (hora local de inicio)
Sede
Resultado final / Entradas
Miércoles 17 de junio
Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT)
Estadio AT&T, Dallas
Inglaterra ganó 4-2
Martes 23 de junio
Inglaterra vs. Ghana (16:00 ET)
Estadio Gillette, Foxborough
0-0
Sábado 27 de junio
Panamá vs. Inglaterra (17:00, hora del Este)
Estadio MetLife, East Rutherford
Inglaterra ganó 2-0
Miércoles 1 de julio
Inglaterra vs. República Democrática del Congo (12:00, hora del Este)
Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
Inglaterra ganó 2-1
Domingo 5 de julio
México vs. Inglaterra (18:00 h, hora central)
Estadio Azteca, Ciudad de México
Inglaterra ganó 3-2
Sábado 10 de julio
Noruega vs. Inglaterra (17:00 h, hora del Este)
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial 2026
Tras ganar el Grupo L, estos son sus posibles partidos hasta la final del 19 de julio.
Tras su épica victoria en octavos contra México en el Azteca, Inglaterra viaja a Miami para los cuartos ante Noruega. No se ven desde un amistoso en Wembley en 2014, que Inglaterra ganó 1-0 con un penalti de Wayne Rooney.
De avanzar, se medirá en semifinales con Argentina, Egipto, Suiza o Colombia y, posiblemente, con España, Francia o Portugal en la final.
Fecha (hora local)
Ronda
Sede
Posible emparejamiento
Entradas
11 de julio (17:00 h, hora del Este)
Cuartos de final
Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
Inglaterra vs. Noruega
15 de julio (15:00 h, hora del Este)
Semifinales
Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
Partido 102: vs. Argentina/Egipto/Suiza/Colombia
19 de julio (15:00 h, hora del Este)
Final
Estadio MetLife (East Rutherford)
Partido 104: vs. ganador del partido 101
Grupo L - Clasificación final
Puesto
Equipo
Partidos jugados
G
E
D
Goles a favor
Goles en contra
Diferencia de goles
Puntos
Clasificación
1.º
Inglaterra
3
2
1
0
6
2
+4
7
Clasificado
2.º
Croacia
3
2
0
1
5
5
0
6
Clasificado
3.º
Ghana
3
1
1
1
2
2
0
4
Clasificado
4.º
Panamá
3
0
0
3
0
4
-4
0
Eliminado
Cómo comprar entradas para el Mundial de Inglaterra
Esta es la situación actual de la venta de entradas:
- Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: También puedes buscar entradas en plataformas como StubHub, especialmente para los partidos eliminatorios de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.
¿Cuánto cuestan?
La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026: desde 60 dólares en la fase de grupos (según categoría de aficionado) hasta 6.730 dólares para la final.
A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:
Categoría
Fase de grupos
Octavos y Cuartos
Semifinales y final
Categoría 1
250 $ - 400 $
600–1 200 $
1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2
150–280 dólares
400 - 800 dólares
1.000 - 4.210
Categoría 3
100–200 $
200–500 $
600 - 2.790
Categoría 4
60 $ - 120 $
150–350 $
400 - 2.030
¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2026?
Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Inglaterra en el Mundial de la FIFA 2026:
Posición
Jugador
Club actual
Porteros
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City
Defensas
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O'Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Centrocampistas
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Delanteros
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (capitán)
Bayern de Múnich
Marcus Rashford
Barcelona
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli