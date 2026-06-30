El camino de Francia hacia la final del Mundial: partido confirmado de la ronda de 32, posibles escenarios del cuadro, calendario y más información

De cara al Mundial de la FIFA 2026, los aficionados franceses se muestran optimistas: su selección puede lograr el tercer título y alcanzar su tercera final consecutiva.
En la fase de grupos vencieron a Senegal, Irak y Noruega, lo que les llevó a enfrentarse a Suecia en dieciseisavos. Sigue con GOAL el camino de los hombres de Didier Deschamps hasta la final del 19 de julio y descubre a quién podrían enfrentar en su búsqueda de la gloria.
Resultados y próximos partidos de Francia en el Mundial 2026
Fecha
Partido
Sede
Resultado final / Entradas
Martes, 16 de junio
Francia vs. Senegal
Estadio MetLife, Nueva Jersey
Francia ganó 3-1
Lunes 22 de junio
Francia vs. Irak
Lincoln Financial Field, Filadelfia
Francia ganó 3-0
Viernes 26 de junio
Noruega vs. Francia
Gillette Stadium, Foxborough
Francia ganó 4-1
Martes 30 de junio
Francia vs. Suecia,
Estadio MetLife, Nueva Jersey
El posible camino de Francia hacia la gloria en el Mundial
Si la subcampeona de 2022 supera a Suecia, se medirá a Paraguay en octavos el sábado 4 de julio en Filadelfia. Si avanza, en cuartos enfrentaría al ganador de Canadá vs. Marruecos el 9 de julio en Boston.Getty Images
Cómo comprar entradas para los partidos de Francia en el Mundial
Esta es la situación actual de la venta de entradas:
- Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub, aunque los precios suelen superar el valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones antes de comprar.
¿Cuánto cuestan?
La FIFA ha implantado precios variables para el torneo de 2026. Las entradas para la fase de grupos cuestan desde 60 dólares (para ciertos niveles de aficionados), mientras que la final puede llegar a 6.730 dólares.
A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:
Categoría
Fase de grupos
Octavos y Cuartos
Semifinales y Final
Categoría 1
250 $ - 400 $
600–1 200 $
1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2
150–280 $
400–800 $
1.000 - 4.210
Categoría 3
100 - 200
200–500 $
600 - 2.790
Categoría 4
60 $ - 120 $
150–350 $
400 - 2.030
¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Francia para el Mundial de 2026?
Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).
Defensas: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (París Saint-Germain), Theo Hernández (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Múnich).
Centrocampistas: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).
Delanteros: Maghnes Akliouche (Mónaco), Bradley Barcola (París Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (París Saint-Germain), Désiré Doué (París Saint-Germain), Michael Olise (Bayern de Múnich), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) y Marcus Thuram (Inter de Milán).