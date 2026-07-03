El camino de España hacia la final del Mundial: partido de octavos contra Portugal, escenarios del cuadro, calendario y más información

España empezó con un empate 0-0 ante Cabo Verde en su camino al Mundial 2026, pero los campeones del mundo 2010 y actuales campeones de Europa ya han recuperado el rumbo.

Primera de grupo, La Roja inició la eliminatoria goleando a Austria en dieciseisavos: Mikel Oyarzabal firmó dos de los tres tantos y ya lleva cuatro en el torneo. España y México siguen como las únicas selecciones que aún no han encajado gol.

Su próximo desafío, el lunes 6 de julio en Dallas, será un apasionante duelo de octavos de final contra Portugal.

GOAL te muestra los posibles caminos y rivales hasta la final del 19 de julio, y cómo comprar entradas para ver a España en su búsqueda de la gloria.

Calendario y resultados de España en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local) Sede Resultado final / Entradas Lunes 15 de junio España vs. Cabo Verde (12:00, hora del Este) Estadio Mercedes-Benz, Atlanta 0-0 Domingo 21 de junio España vs. Arabia Saudí (12:00 h, hora del Este) Estadio Mercedes-Benz, Atlanta España ganó 4-0 Viernes 26 de junio Uruguay vs. España (18:00 h, hora central) Estadio Akron, Zapopan España ganó 1-0 Jueves 2 de julio España vs. Austria (12:00 h PT) Estadio SoFi, Inglewood España ganó 3-0 Lunes 6 de julio Portugal contra España (14:00 h, hora central) Estadio AT&T, Arlington Entradas

El camino de España hacia la final del Mundial 2026

Al terminar primera del Grupo H, estos son los posibles cruces hasta la final del 19 de julio.

Tras vencer a Austria, La Roja se mide a Portugal en Dallas en octavos. Es el primer duelo mundialista entre vecinos ibéricos desde el 3-3 de 2018, cuando Ronaldo firmó un hat-trick y forzó el empate con un tiro libre en el 88’.

En cuartos se medirían a Estados Unidos o Bélgica; en semis, a Francia o Marruecos, y en la final a Brasil, Argentina, México o Inglaterra.

Fecha (hora local) Ronda Sede Posible emparejamiento Entradas 6 de julio (14:00 h CDT) Octavos de final Estadio AT&T, Arlington España vs. Portugal Entradas 10 de julio (12:00 h PT) Cuartos de final Estadio SoFi, Inglewood Partido 98: vs. EE. UU. o Bélgica Entradas 14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.) Semifinales Estadio AT&T, Arlington Partido 101: vs. ganador del partido 97 Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: vs. ganador del partido 102 Entradas

Grupo H – Clasificación final

Puesto Equipo Partidos jugados G E D Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles Puntos Clasificación 1.º España 3 2 1 0 5 0 +5 7 Clasificado 2.º Cabo Verde 3 0 3 0 2 2 0 3 Clasificados 3.º Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2 Eliminado 4.º Arabia Saudí 3 0 2 1 1 5 -4 2 Eliminado

Cómo comprar entradas para el Mundial de España

Esta es la situación actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes buscar entradas en plataformas como StubHub , especialmente para los eliminatorios de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos arrancan desde 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, los precios suben aún más.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 4–7 de julio Octavos de final 240–640 dólares 650–4.200 $ (1.518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450–1.775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250–800 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de España para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a España en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Posición Jugador Club actual Porteros David Raya Arsenal

Joan García Barcelona

Unai Simón Athletic de Bilbao Defensas Pau Cubarsí Barcelona

Marc Cucurella Chelsea

Eric García Barcelona

Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen

Aymeric Laporte Athletic de Bilbao

Marcos Llorente Atlético de Madrid

Pedro Porro Tottenham Hotspur

Marc Pubill Atlético de Madrid Centrocampistas Álex Baena Atlético de Madrid

Gavi Barcelona

Mikel Merino Arsenal

Pedri Barcelona

Rodri Manchester City

Fabián Ruiz París Saint-Germain

Martín Zubimendi Arsenal Delanteros Borja Iglesias Celta de Vigo

Víctor Muñoz Osasuna

Dani Olmo Barcelona

Mikel Oyarzabal Real Sociedad

Yéremy Pino Crystal Palace

Ferran Torres Barcelona

Nico Williams Athletic de Bilbao

Lamine Yamal Barcelona

Tienda: Equipaciones de España para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Las equipaciones de España para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 combinan tradición y modernidad. adidas presenta un diseño que une los colores clásicos con detalles actuales para la campaña de La Roja en Norteamérica.



La camiseta local añade un toque contemporáneo a la icónica combinación de rojo y amarillo. El fondo rojo liso acoge finas rayas amarillas inspiradas en la bandera y el escudo nacionales. En la nuca se lee «ESPAÑA», un detalle que lleva el espíritu del país a cada partido.

Se completa con pantalón azul marino con vivos en rojo y amarillo, y medias a juego, para un conjunto que une tradición y tecnología.

Cómo ver los partidos de España con una VPN

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