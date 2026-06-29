El camino de EE. UU. hacia la final del Mundial: partido confirmado de la ronda de 32, posibles escenarios del cuadro, calendario y más información

La Gran Manzana hervía tras el triunfo de los NY Knicks en las Finales de la NBA, y «la ciudad que nunca duerme» celebrará toda la noche si Estados Unidos levanta la Copa del Mundo de la FIFA en el cercano MetLife Stadium el 19 de julio.
Aunque la afición sabe que el camino al título es largo, los seguidores de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos celebran el arranque del equipo: cuatro goles a Paraguay y un 2-0 ante Australia que les dio el primer lugar del Grupo D.
El miércoles 1 de julio, en la ronda de 32, se medirá a Bosnia-Herzegovina en el Levi’s Stadium de Santa Clara.
Deja que GOAL te muestre las posibles rutas y rivales del equipo de Mauricio Pochettino hasta la final del 19 de julio, y cómo reservar entradas para apoyarlo en su búsqueda de la gloria.
Resultados y próximos partidos de EE. UU. en el Mundial 2026
Fecha
Partido (hora local de inicio)
Sede
Resultado / Entradas
Viernes 12 de junio
Estados Unidos vs. Paraguay (18:00, hora del Pacífico)
SoFi Stadium, Inglewood
Estados Unidos ganó 4-1
Viernes 19 de junio
EE. UU. vs. Australia (12:00 h, hora del Pacífico)
Lumen Field, Seattle
Estados Unidos ganó 2-0
Jueves 25 de junio
EE. UU. vs. Turquía (19:00 h, hora del Pacífico)
SoFi Stadium, Inglewood
Turquía ganó 3-2
Miércoles 1 de julio
EE. UU. vs Bosnia y Herzegovina (17:00 h, hora del Pacífico)
Estadio Levi's, Santa Clara
El camino de EE. UU. hacia la final del Mundial 2026
Al terminar primero del Grupo D, el equipo estadounidense conoce ya las fechas, horarios y sedes de sus posibles próximos partidos hasta la final del 19 de julio.
Si vence a Bosnia y Herzegovina, se medirá en octavos a Bélgica o Senegal en Seattle. De ser Bélgica, buscará revancha tras el 5-2 sufrido en Atlanta en marzo.
En cuartos podrían cruzarse con España o Portugal, en semis con Francia o Alemania y en la final con Brasil, Argentina o Inglaterra.
Fecha (hora local)
Ronda
Sede
Posible emparejamiento
Entradas
1 de julio (17:00 h, hora del Pacífico)
Octavos de final
Levi's Stadium, Santa Clara
EE. UU. vs. Bosnia y Herzegovina
6 de julio (17:00 h, hora del Pacífico)
Octavos de final
Lumen Field, Seattle
Partido 94: vs. Bélgica o Senegal
10 de julio (12:00 h, hora del Pacífico)
Cuartos de final
Estadio SoFi, Inglewood
Partido 98: vs. ganador del partido 93
14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.)
Semifinales
Estadio AT&T, Arlington
Partido 101: vs. ganador del partido 97
19 de julio (15:00 h, hora del Este)
Final
Estadio MetLife (East Rutherford)
Partido 104: vs. ganador del partido 102
Grupo D – Clasificación final
Puesto
Equipo
Partidos jugados
G
E
D
Goles a favor
Goles en contra
Diferencia de goles
Puntos
Situación
1.º
EE. UU.
3
2
0
1
8
4
+4
6
Clasificado
2.º
Australia
3
1
1
1
2
2
0
4
Clasificado
3.º
Paraguay
3
1
1
1
2
4
-2
4
Clasificado
4.º
Turquía
3
1
0
2
3
5
-2
3
Eliminado
Cómo comprar entradas para el Mundial de EE. UU.
A continuación, el estado actual de la venta de entradas:
- Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: También puedes buscar entradas en plataformas como StubHub, especialmente para los partidos eliminatorios de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.
¿Cuánto cuestan?
La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026: desde 60 dólares en la fase de grupos (para algunos niveles de aficionados) hasta 6.730 dólares en la final.
A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:
Categoría
Fase de grupos
Octavos y Cuartos de final
Semifinales y Final
Categoría 1
250 $ - 400 $
600–1 200 $
1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2
150–280 $
400–800 $
1.000 - 4.210
Categoría 3
100–200 $
200 $ - 500 $
600 - 2.790
Categoría 4
60 $ - 120 $
150–350 $
400 - 2.030
¿Quiénes forman parte de la selección de EE. UU. para el Mundial de 2026?
Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a EE. UU. en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Posición
Jugador
Club actual
Porteros
Matt Turner
Nueva Inglaterra Revolution
Matt Freese
Nueva York City FC
Chris Brady
Chicago Fire
Defensas
Chris Richards
Crystal Palace
Tim Ream
Charlotte FC
Antonee Robinson
Fulham
Sergiño Dest
PSV Eindhoven
Joe Scally
Borussia Mönchengladbach
Miles Robinson
FC Cincinnati
Mark McKenzie
Toulouse
Auston Trusty
Celtic
Alex Freeman
Villarreal
Max Arfsten
Columbus Crew
Centrocampistas
Tyler Adams
AFC Bournemouth
Weston McKennie
Juventus
Gio Reyna
Borussia Mönchengladbach
Malik Tillman
Bayer Leverkusen
Cristian Roldán
Seattle Sounders
Sebastian Berhalter
Vancouver Whitecaps
Delanteros
Christian Pulisic
AC Milan
Folarin Balogun
Mónaco
Timothy Weah
Olympique de Marsella
Ricardo Pepi
PSV Eindhoven
Haji Wright
Coventry City
Brenden Aaronson
Leeds United
Alejandro Zendejas
Club América
Tienda: equipaciones de EE. UU. para la Copa Mundial de la FIFA 2026
La equipación local de 2026, llamada «Stripes», reproduce con audacia la bandera estadounidense. Inspirada en las rayas «Waldo» de 2012 y en los uniformes del Mundial de 1994, lleva vivos trazos ondulados rojos y blancos en pecho y mangas.
El efecto busca replicar una bandera al viento. Para compensar, lleva cuello redondo y puños en azul marino. Está fabricada con la tecnología Aero-FIT de Nike, ligera, transpirable y de secado rápido.
En contraste, la equipación visitante, llamada «Stars», es más discreta. Su tono negro intenso aporta elegancia tanto dentro como fuera del campo.
Destaca un sutil patrón de estrellas en tonos similares, más visible bajo las luces del estadio. Detalles en rojo en los paneles laterales y en la parte posterior del cuello, mientras que el escudo de la federación luce un acabado plateado metalizado que simboliza la ambición del país anfitrión.
Cómo ver los partidos de EE. UU. con una VPN
Una VPN, como ExpressVPN, crea una conexión segura y cifrada a Internet.
Al cambiar virtualmente tu ubicación a un país donde se retransmite el partido, puedes eludir las restricciones geográficas y ver a tu equipo en directo. También puedes consultar nuestra guía sobre las mejores VPN para ver deportes en streaming.