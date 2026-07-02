Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Book Argentina TicketsBuy Argentina Kits

Traducido por

El camino de Argentina hacia la final del Mundial: partido de la ronda de 32 contra Cabo Verde, posibles escenarios del cuadro, calendario y más información

SHOPPING
Tickets
World Cup
Argentina
L. Messi

¿Dónde jugará el actual campeón del Mundial y a quién podría enfrentarse si llega hasta la final?

Desde 1962, cuando Brasil lo consiguió, ningún campeón ha repetido título en la Copa del Mundo. Pero la actual campeona, Argentina, aspira a lograrlo en el Mundial de la FIFA 2026, y gran parte del mérito se debe a Lionel Messi.

Hasta ahora todo ha ido sobre ruedas para la Albiceleste de Lionel Scaloni, una de las tres selecciones que ganaron todos sus partidos antes de la fase eliminatoria. Messi marcó en cada victoria de Argentina en la fase de grupos y se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo.

Ahora apunta a Cabo Verde, rival de la ronda de 32 que enfrentará en Miami el viernes 3 de julio.

Calendario y resultados de Argentina en el Mundial 2026

Fecha

Partido (hora local de inicio)

Sede

Resultado final / Entradas

Martes 16 de junio

Argentina vs. Argelia (20:00 h CDT)

Arrowhead Stadium, Kansas City

Argentina ganó 3-0

Lunes 22 de junio

Argentina vs. Austria (12:00 h CDT)

Estadio AT&T, Arlington

Argentina ganó 2-0

Sábado 27 de junio

Jordania vs. Argentina (21:00 h CDT)

Estadio AT&T, Arlington

Argentina ganó 3-1

Viernes 3 de julio

Argentina vs. Cabo Verde (18:00 ET)

Estadio Hard Rock, Miami Gardens

Entradas

El camino de Argentina hacia la final del Mundial 2026

Al haber terminado primera del Grupo J, estas son las fechas, horarios y sedes de sus partidos, de cara a la final del 19 de julio.

Si Argentina supera a Cabo Verde en la ronda de 32, se medirá a Australia o Egipto en Atlanta en octavos. La Albiceleste acumula nueve encuentros sin perder en Copas del Mundo tras caer sorpresivamente ante Arabia Saudí en su debut de 2022.

En cuartos podría medirse a Suiza o Colombia, en semis a Brasil, México o Inglaterra, y en la final a Francia, España o Portugal.

Fecha (hora local)

Ronda

Sede

Posible emparejamiento

Entradas

3 de julio (18:00 h, hora del Este)

Octavos de final

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Argentina vs. Cabo Verde

Entradas

7 de julio (12:00 h, hora del Este)

Octavos de final

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Partido 95: vs. Australia o Egipto

Entradas

11 de julio (20:00 h, hora central de EE. UU.)

Cuartos de final

Estadio Arrowhead, Kansas City

Partido 100: vs. ganador del partido 96

Entradas

15 de julio (15:00 h CDT)

Semifinales

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Partido 102: vs. ganador del partido 99

Entradas

19 de julio (15:00 h, hora del Este)

Final

Estadio MetLife (East Rutherford)

Partido 104: vs. ganador del partido 101

Entradas

Grupo J – Clasificación final

Puesto

Equipo

Partidos jugados

G

E

D

Goles a favor

Goles en contra

Diferencia de goles

Puntos

Situación

1.º

Argentina

3

3

0

0

8

1

+7

9

Clasificado

2.º

Austria

3

1

1

1

6

6

0

4

Clasificado

3.º

Argelia

3

1

1

1

5

7

-2

4

Clasificado

4.º

Jordania

3

0

0

3

3

8

-5

0

Eliminado

Cómo comprar entradas para el Mundial de Argentina

Esta es la situación actual de la venta de entradas:

  • Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares. En reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos con gran demanda)

225–540 $

550–3 200 $ (1 250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450 $ – 1.775 $

850–5 500 $ (2 348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500–9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250–800

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

¿Quiénes integran la convocatoria de Argentina para el Mundial 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Argentina en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Posición

Jugador

Club actual

Porteros

Emiliano Martínez

Aston Villa


Gerónimo Rulli

Olympique de Marsella


Juan Musso

Atlético de Madrid

Defensas

Cristian Romero

Tottenham Hotspur


Lisandro Martínez

Manchester United


Nicolás Otamendi

SL Benfica


Nahuel Molina

Atlético de Madrid


Nicolás Tagliafico

Olympique de Lyon


Gonzalo Montiel

River Plate


Facundo Medina

Olympique de Marsella


Marcos Senesi

Tottenham Hotspur

Centrocampistas

Alexis Mac Allister

Liverpool


Enzo Fernández

Chelsea


Rodrigo De Paul

Inter de Miami


Leandro Paredes

Boca Juniors


Giovani Lo Celso

Real Betis


Exequiel Palacios

Bayer Leverkusen


Valentín Barco

RC Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi (capitán)

Inter de Miami


Julián Álvarez

Atlético de Madrid


Lautaro Martínez

Inter de Milán


Thiago Almada

Atlético de Madrid


Nicolás González

Atlético de Madrid


Nico Paz

Como 1907


Giuliano Simeone

Atlético de Madrid


José Manuel López

SE Palmeiras

Tienda: Equipaciones de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La actual campeona del mundo estrena en la Copa Mundial de la FIFA 2026 una equipación local de adidas que celebra su historia y mira al futuro. Las clásicas rayas blancas y azul cielo ahora incluyen un degradado de tres tonos que evoca las copas de 1978, 1986 y 2022. En la nuca se lee “1896”, año de fundación de la AFA, y los detalles en azul marino en hombros y puños completan el diseño.

Cómo ver los partidos de Argentina con una VPN

Una VPN como ExpressVPN cifra tu conexión.

Al cambiar virtualmente tu ubicación a un país donde se retransmite el partido, puedes eludir las restricciones de emisión y ver a tu equipo favorito en directo. También puedes consultar nuestra guía sobre las mejores VPN para ver deportes en streaming.