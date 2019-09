El cambio de Bale: "Ahora estoy en forma y voy a los partidos con confianza"

El galés ha analizado cómo ha conseguido volver a buen nivel y convertirse en titular en el Real Madrid tras tener un pie fuera del club.

Gareth Bale ha analizado su buen arranque de temporada en el , donde ha pasado de ser un descarte en pretemporada a convertirse en titular en los tres primeros partidos de . El galés explica que su mejoría en el aspecto físico está siendo decisiva.

"Marcar goles y jugar bien genera confianza. Conforme tiene confianza, los jugadores jugamos bien y marcamos más goles. Puedo marcar más goles y seguir ayudando al equipo. Al entrar a los partidos de verano no tenía esa forma física en la que quería estar. Creo que cuando no estás completamente en forma en términos de aptitud física, no puedes hacer lo que quieres y te frustras. Es una especie de espiral descendente Ahora estoy en buena forma, estoy jugando partidos y voy con confianza. Eso ayuda a poder marcar y hacer físicamente lo que quieres hacer", comentó a Daily Mirror.

Además, el delantero aseguró que tiene esperanzas de jugar la con , ya que en 2016 llegaron a semifinales pero no se metieron en el Mundial de 2018.

"De lo contrario no estaría aquí, no estaría perdiendo el tiempo. Me encanta jugar para mi país, me encanta tratar de clasificarnos para los torneos más importantes y probarlo en la 2016 te da el hambre de volver a hacerlo y experimentar lo que hicimos. Todos creemos plenamente que podemos y esperamos que el público todavía crea y nos brinde todo el apoyo que necesitamos"