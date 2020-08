El calendario completo del Barcelona en la temporada 2020/21: LaLiga, Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España

Los partidos que jugará el equipo de Ronald Koeman a lo largo del curso.

Sin Lionel Messi, el FC afrontará la campaña de 2020/21 con la intención de reconquistar el título perdido a manos del el curso pasado. Un curso que estuvo marcado por la pandemia del coronavirus Covid-19 y que le impidió al ya ex equipo de Quique Setién sostener la ventaja que tenía en la clasificación sobre los blancos antes de la reanudación del fútbol.

Este lunes, el conjunto catalán ha conocido el calendario de la próxima temporada para LaLiga, por lo que merece la pena repasar todos los partidos que deberán afrontar los de Ronald Koeman en el torneo nacional, a la espera de confirmar quiénes serán sus rivales en , Supercopa de y .

Cabe recordar que el Barça debutará en la tercera jornada, que será ante el en el Camp Nou, ya que comenzará la temporada liguera más tarde al haber disputado la Final a 8 de la Champions en Lisboa. Así, tiene aplazados sus compromisos frente a (en el Camp Nou, Jornada 1) y Athletic (en San Mamés, Jornada 2)

Repsamos los partidos que tendrá que disputar el conjunto merengue esta temporada:

CALENDARIO LALIGA 2020/21

JOR.1 (13.09.2020) FC Barcelona vs Elche CF



JOR.2 (06.01.2021) vs FC Barcelona



JOR.3 (27.09.2020) FC Barcelona vs Villarreal CF



JOR.4 (30.09.2020) RC vs FC Barcelona



JOR.5 (04.10.2020) FC Barcelona vs FC



JOR.6 (18.10.2020) CF vs FC Barcelona



JOR.7 (25.10.2020) FC Barcelona vs Real Madrid



JOR.8 (01.11.2020) D. vs FC Barcelona



JOR.9 (08.11.2020) FC Barcelona vs Real



JOR.10 (22.11.2020) vs FC Barcelona



JOR.11 (29.11.2020) FC Barcelona vs CA



JOR.12 (06.12.2020) CF vs FC Barcelona



JOR.13 (13.12.2020) FC Barcelona vs UD



JOR.14 (20.12.2020) FC Barcelona vs CF



JOR.15 (23.12.2020) Real CF vs FC Barcelona



JOR.16 (30.12.2020) FC Barcelona vs SD



JOR.17 (03.01.2021) SD vs FC Barcelona



JOR.18 (10.01.2021) CF vs FC Barcelona



JOR.19 (FC Barcelona) FC Barcelona vs



JOR.20 (24.01.2021) Elche CF vs FC Barcelona



JOR.21 (31.01.2021) FC Barcelona vs Athletic Club



JOR.22 (07.02.2021) Real Batis vs FC Barcelona



JOR.23 (14.02.2021) FC Barcelona vs D. Alavés



JOR.24 (21.02.2021) FC Barcelona vs Cádiz CF



JOR.25 (28.02.2021) Sevilla CF vs FC Barcelona



JOR.26 (07.03.2021) CA Osasuna vs FC Barcelona



JOR.27 (14.03.2021) FC Barcelona vs SD Huesca



JOR.28 (21.03.2021) Real Sociedad vs FC Barcelona



JOR.29 (04.04.2021) FC Barcelona vs Real Valladolid CF



JOR.30 (11.04.2021) Real Madrid vs FC Barcelona



JOR.31 (21.04.2021) FC Barcelona vs Getafe CF



JOR.32 (25.04.2021) Villarreal CF vs FC Barcelona



JOR.33 (28.04.2021) FC Barcelona vs Granada CF



JOR.34 (02.05.2021) Valencia CF vs FC Barcelona



JOR.35 (09.05.2021) FC Barcelona vs Atlético de Madrid



JOR.36 (12.05.2021) Levante UD vs FC Barcelona



JOR.37 (16.05.2021) FC Barcelona vs RC Celta



JOR.38 (23.05.2021) SD Eibar vs FC Barcelona

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

CALENDARIO COPA DEL REY 2020/21

CALENDARIO SUPERCOPA ESPAÑA 2020/21

Todavía no conoce a sus rivales. La Fase de Grupos comienza en octubre, con la primera jornada disputándose entre el 20 y 21 de ese mes.Todavía no conoce a su rival. Los equipos que juegan la (Real Madrid, Barcelona, Athletic y Real Sociedad) empiezan en Dieciseisavos de final, eliminatoria que se disputará en enero de 2021.Se jugará en en enero de 2021. El Barcelona, subcampeón de LaLiga 2019/20, disputará una semifinal frente al campeón de la Copa del Rey que enfrentará al Athletic Club de Bilbao con la Real Sociedad. El gran derbi vasco fue aplazado por la pandemia del coronavirus Covid-19.