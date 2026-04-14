El Bournemouth sufre un revés, tres días después de su hazaña contra el Arsenal

Andoni Iraola dejará el Bournemouth al final de esta temporada, según confirmó este martes el experto en fichajes Fabrizio Romano. La noticia llega tres días después de la sorpresiva victoria 1-2 sobre el líder, el Arsenal.

El técnico, de 43 años, tiene contrato hasta final de temporada con el undécimo clasificado de la Premier y busca nuevo reto en otro club europeo. Por ahora, el Bournemouth no ha confirmado la noticia.

Llegó en 2023 y ha consolidado al equipo en la zona europea, con una media de 1,41 puntos en 121 partidos.

Previamente dirigió al Rayo Vallecano, al Mirandés y al AEK Larnaca, y como jugador vistió las camisetas del New York City FC y el Athletic Club.

En los últimos años ha vencido con regularidad a equipos de primera, sobre todo en su campo. El sábado sorprendió al Arsenal y complicó su lucha por el título.

Varios medios ingleses le sitúan como próximo técnico del Newcastle United, donde Eddie Howe afronta presiones por los malos resultados.

Según David Ornstein, de The Athletic, el Bournemouth ha hecho todo lo posible por retener a Iraola, que renovó hasta 2024, y respeta su decisión de buscar un nuevo reto.