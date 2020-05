El Betis ya se cubre las espaldas ante la explosión de Emerson

El brasileño tiene contrato hasta 2021, momento en el que podría ir al Barça. Los verdiblancos siguen a Hamari Traoré como relevo.

Tanto el como el Real se frotan las manos y vislumbran como su primera operación conjunta ha sido un éxito. Emerson De Souza se ha convertido en poco más de un año en uno de los laterales derechos más prometedores de y está cuajando una gran temporada en el club verdiblanco, donde a sus 21 años ha sido uno de los futbolistas más regulares del equipo de Rubi durante toda la temporada.

El brasileño llegó a en el mercado invernal de 2019 tras jugar el Sudamericano Sub-20 con . En esta temporada, la segunda en España pero la primera completa, ya ha marcado 3 goles y ha repartido 5 asistencias y especialmente ha brillado a nivel ofensivo con el sistema de tres carrileros que ha usado Rubi desde noviembre. Además, el ex del Atlético Mineiro ha mejorado sus prestaciones defensivas esta temporada y se ha convertido en un lateral fiable también en la retaguardia bética, de hecho, sólo se ha perdido 4 partidos en LaLiga.

Los derechos compartidos de Barça y Betis

Su gran rendimiento no ha pasado desapercibido ni para los béticos, ni para el Barcelona ni para algunos grandes de Europa. El Betis y el Barcelona pagaron 12 millones, 6 cada uno para cerrar su fichaje y el acuerdo pasa porque juegue como verdiblanco hasta 2021. En ese momento, el club blaugrana podrá hacerse con el jugador pagando otros 3 millones al Betis como plusvalía y el club andaluz también conservaría un porcentaje de la futura venta que pudiera realizar el Barça y Emerson pasaría a tener un contrato con el Barça hasta 2024.

Por su parte, el Betis también tiene pactado con el brasileño un contrato hasta 2023 por si el Barça no decide incorporarle en 2021, algo que visto su rendimiento se antoja cada vez más complicado. Llegado este caso, los blaugranas sí conservarían el 50% de sus derechos económicos y se llevarían la mitad de lo que pudiera ingresar el Betis con su futura venta.

Dificultades para sus pretendientes o para volver ya al Barça pero el Betis ya se cubre las espaldas

Romper su contrato con el Betis antes de 2021 es posible pero conllevaría un pago añadido por parte del club blaugrana, que según Mundo Deportivo podría ser de hasta 7 millones más. Además, entre los clubes hay intención de no agredirse si no es necesario, ya que en los últimos mercados han cerrado varias operaciones como la salida de Tello al Villamarín y la marcha de Junior Firpo al Camp Nou. Esta situación no invita a que el Barça se plantee recuperarlo cuando abra el mercado a pesar de la posible salida de Nelson Semedo. Además, la juventud de Emerson, que ya ha hecho algún guiño en clave culé, hace pensar que la mejor opción para todas las partes es que siga en el Betis acumulando minutos en LaLiga como titular antes de dar el salto.

Tampoco lo tendrán fácil los equipos que lo siguen. El lateral diestro ha sido vinculado con , Inter o pero, tal y como adelantó Diario de , el Betis y el Barcelona sólo se plantearían escuchar ofertas si la propuesta es irrechazable para ambos. Para pensarse la posibilidad de desprenderse de él, la operación tendría que generar una plusvalía interesante a lo que pagaron hace unos meses, por lo que la misma tendría que superar los 20 millones de euros, ya que los potenciales ingresos se dividen a la mitad entre los dos clubes.

No obstante, el Betis sabe que con cada buen partido es más complicado que Emerson siga a largo plazo en el club y no pierde de vista el mercado de laterales derechos. El favorito para cubrir esta demarcación es Hamari Traoré. El lateral de Mali viene ofreciendo un gran rendimiento en el , donde el próximo curso tendría la posibilidad de debutar en la . Sin embargo, el futbolista de 28 años no ha llegado un acuerdo para renovar y el club galo se plantea escuchar ofertas para evitar que sea agente libre en 2021. En este escenario, el Betis se está moviendo rápido y, según el diario Ouest-France ya ha presentado una oferta de 4,8 millones de euros por el jugador.

La intención de traer de Traoré no tiene que conllevar obligatoriamente la salida de Emerson, ya que el otro lateral derecho del Betis Antonio Barragán, que acaba contrato, está llamado a dejar el club cuando abra el mercado y Francis, cedido actualmente en el , no parece tener sitio de cara al futuro. Traoré y Emerson podrían ser complementarios en un potente carril derecho verdiblanco y el Betis, de paso, se cubriría las espaldas de cara al futuro tras la explosión de Emerson, un fichaje a medias que puede acabar siendo redondo.