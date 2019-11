El Betis celebra 'a lo Gareth Bale' su victoria ante el Mallorca

Curioso festejo de los andaluces en Son Moix, evocando el polémico mensaje que lució el extremo de Cardiff luego de conseguir el boleto a la Eurocopa.

El Real ha celebrado al más puro estilo Gareth Bale su victoria de este sábado sobre el , por la decimoquinta jornada de .

El conjunto andaluz venció en Son Moix al equipo balear gracias a los goles de Joaquín, de penalti, y de Fekir. Dos dianas que valieron para anular el de Júnior, también de penalti. Joel, portero visitante, salvó los tres puntos en varias ocasiones y fue una de las grandes figuras.

Después del encuentro, la plantilla del Betis festejó por todo lo alto en el vestuario visitante. Y lo hizo con una bandera alusiva a la celebración que realizó Bale luego de confirmar el boleto de para la 2020, esa que tanta polémica llevó a la capital de .

En ese sentido, el Betis convirtió el ya legendario 'Wales. Golf. Madrid. In thar order' ('Gales. Golf. Madrid. En ese orden') en 'Betis. Betis. Betis. In thar order'. Y es que esa frase con el nombre del club repetido tres veces apareció en una bandera verdiblanca que lucieron los jugadores béticos al finalizar el encuentro contra el Mallorca.

Cabe señalar que, antes del partido con Hungría por las Eliminatorias camino de la Eurocopa, Bale había reconocido que se sentía mejor en el combinado nacional que en por estar con amigos, aunque la frase en la bandera era una referencia a críticas emitidas por Pedja Mijatovic en El Larguero el 28 de octubre: "Pienso que Gareth Bale es un chico muy particular, yo no le conozco particularmente, pero saco la conclusión de que lo es, por no decir muy raro. Yo creo que sus prioridades son su selección nacional, luego el golf y luego ya quizá piense en el Real Madrid".

Así las cosas, tal y como explicaría el agente de Bale, la bandera resultaba ser una respuesta irónica ante las constantes críticas en un sector de los medios y afición madridista contra el delantero galés, aunque como era de esperarse ha causado enorme controversia en el entorno blanco.