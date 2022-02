El Betis busca ante la Real Sociedad el primer paso para reencontrarse con un título

Lejos de rivalidades, polémicas, descalificaciones, informes… el Real Betis empezó algo importante con la eliminación ante el Sevilla FC que debe refrendar esta noche en el Reale Arena: una cita con el éxito. No solo eliminó al sempiterno enemigo, quitó de la ecuación a un rival directísimo por el título. Parece que pocos ven esa perspectiva del triunfo verdiblanco y es precisamente lo que debe conseguir esta noche, la eliminación de otro oponente natural. Con una salvedad, el pasar de ronda trae, si cabe, un mayor premio de moral y confianza que la anterior eliminatoria, porque las posibilidades de tocar plata se abren enormemente. Son semifinales y ya que el bombo reparta suerte.

El Real Betis afronta una eliminatoria con serios contratiempos. El primero, el factor campo. Algo de vital importancia aunque no decisivo. Después, las bajas de calado que tendrá Pellegrini en su once. La convocatoria de Guido Rodríguez con su Selección, cuando casi se pensaba que iba a poder ser de la partida, ha variado los planes del chileno que lo ha dejado fuera de la convocatoria. Y no hay recambio similar ya que ni Guardado ni Paul han entrando en la lista.

Pero este Betis huele que puede ser el año. Un equipo en el que están confluyendo circunstancias que hacen pensar en una idea, nada descabellada, de tener el tan ansiado premio. El subidón de apear al Sevilla llevó a uno de sus baluartes, Sergio Canales, a marcar el camino. ‘No hay que quedarse aquí, hay que ir a por la Copa’. Una declaración de intenciones tajante y que sin duda alguna ilumina a un grupo que pese a las ausencias tiene argumentos sólidos para despertar la ilusión verdiblanca. La madurez del plantel es plena. El sistema de juego ha conseguido un automatismo consolidado. El nivel individual de jugadores claves se encuentra rayando la excelencia. El jerarca que decide los movimientos tiene la lucidez de años de experiencia en similares situaciones. Y sobre todo, existe ese hambre en sus jugadores. Es lo más importante y lo que hace pensar en que este año es el año del éxito.

Ese ansia por ganar que se veía en Ricardo Oliveira, Edu, Juanito, Asunçao o el propio Joaquín, se percibe en este grupo que tiene ante sí la posibilidad de seguir creyendo en el “sí se puede”. Que se puede pasar esta primera final, porque es una final. No hay margen de error. La posibilidad de revancha que te ofrece la semifinal no te la da unos cuartos de final decisivos.

Es sin duda el primer paso en la recta final para poder conseguir un título. Algo que el año pasado no se pudo lograr y que este le ofrece una reválida con un plantel con más calado y peso que el que se dejó empatar contra el Athletic, para posteriormente perder en los penaltis. Rayo y Valencia ya esperan. Veremos que ocurre con el Real Madrid en San Mamés, pero los de Pellegrini tienen que tener claro que el Betis tiene que estar en ese bombo, porque una semifinal ya son palabras mayores.