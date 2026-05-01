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Jonathan van Haaster

Traducido por

El Beşiktaş marca dos goles tempraneros y se llena de confianza de cara a las semifinales de la copa

Gaziantep FK vs Besiktas
Gaziantep FK
Besiktas
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El Besiktas venció 0-2 al Gaziantep y casi garantiza la cuarta plaza. Ahora su prioridad es ganar la Copa.

El técnico reservó a varios titulares, entre ellos al centrocampista de Haarlem Orkun Kökçü, de cara a la semifinal de Copa del 5 de mayo contra Konyaspor.

A los siete minutos, Kristjan Asllani lanzó un córner preciso que Tiago Djaló cabeceó al fondo de la red: 0-1.

En el 22’, Asllani marcó de penalti y puso el 0-2.

Con el cuarto puesto consolidado, la Conference League está casi asegurada: el quinto, Basaksehir, está a ocho puntos con tres jornadas por jugar, mientras que al Besiktas le quedan solo dos.

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Si la gana, accederá a la ronda de play-off de la Europa League. En semifinales espera el Konyaspor y, en una posible final, el Gençlerbirligi o el Trabzonspor, lo que le brinda buenas opciones de título.

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