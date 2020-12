El Benfica, decidido a devolver a Jean Claire Todibo al Barcelona el próximo enero

El central francés de 22 años había sido cedido por el Barcelona al Benfica para tener minutos, pero no ha jugado absolutamente nada

Jean Claire Todibo regresará al Barça en cuanto se abra el mercado de invierno. Y no porque el cuadro azulgrana tenga necesidades en defensa y porque Ronald Koeman ande necesitado de centrales, sino porque el no le quiere ver ni en pintura. Según el diario luso "Récord", la cesión de Todibo quedará sin efecto a partir de enero y en cuanto abra la ventana de fichajes, el cuadro lisboeta lo devolverá a la disciplina del FC . Fuentes benfiquistas confirman que la decisión es firme y que sólo falta darle oficialidad en enero.

El central francés de 22 años había sido cedido por el Barcelona al Benfica esta temporada para que tuviera minutos, pero no ha disputado ningún partido y no ha jugado...ni un sólo minuto. Al entrenador benfiquista, Jorge Jesús, no la agrada nada la figura de Todibo. En su última conferencia de prensa, cuestionado sobre si tendría minutos en Europa, ha comentado lo siguiente: "Todibo no estará ante el Standard. No tiene condiciones físicas ni tácticas. No ha trabajado con el equipo. No es uno de los jugadores en los que estoy pensando". Más claro, agua.

Es decir, que no jugará ante el Standard en la y que, en efecto, el defensa no entra en los planes del técnico. Todibo sufrió un problema en el tendón de Aquiles derecho, una lesión que le cortó el ritmo, pero lo cierto y verdad es que el Benfica no cuenta con él.

Con el Benfica decidido a devolver a Todibo al club azulgrana, ahora Koeman tendrá que decidir qué hacer con él. Tiene un serio problema de falta de efectivos en defensa, pero el hecho de que el cuadro portugués sea el que decide prescindir del central rompiendo incluso la cesión, debería hacer reflexionar al cuerpo técnico culé y también a su secretaría técnica.

Durante el pasado mercado, el Benfica pagó al Barcelona dos millones por la cesión de Todibo, que volverá al Barcelona el proximo enero. Veremos si para quedarse o para salir cedido o traspasado a otro equipo. Lo que está claro es que Jorge Jesús no le quiere más tiempo en el equipo lisboeta.