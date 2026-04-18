El Bayern de Múnich puede conquistar su 35.º título de liga el domingo tras un nuevo tropiezo del Borussia Dortmund

El Borussia Dortmund perdió el sábado 2-1 ante el TSG Hoffenheim en la Bundesliga, lo que permite al Bayern Múnich celebrar el domingo su 35.º título liguero.

La última esperanza del Dortmund de pelear el título se esfumó la semana pasada tras caer 0-1 ante el Bayer Leverkusen en casa. Visitar al Hoffenheim, sexto, no iba a ser más sencillo.

El Hoffenheim, con Wouter Burger de titular, dominó el inicio: Tim Lemperle golpeó el larguero y Gregor Kobel detuvo un remate de Andrej Kramaric.

A diez minutos del descanso, el Hoffenheim obtuvo un penalti con algo de suerte. Niklas Süle resbaló y cometió mano. El defensa del Dortmund se lesionó la rodilla y tuvo que ser sustituido. Andrej Kramaric transformó el penalti: 1-0.

Tras el gol encajado, el Dortmund reaccionó y, tras el descanso, dominó el partido. Maximilian Beier avisó con un cabezazo que se marchó fuera, mientras que Kobel respondió con una parada a otro testarazo de Ozan Kabak.

Al final, Guirassy igualó de espaldas desde el borde del área. Baumann salvó a su equipo de la derrota tras un remate de Beier.

Cuando parecía empate, llegó el descuento: Ryerson tocó el balón con la mano, el VAR intervino y Kramaric transformó el segundo penalti: 2-1.

Tras esta derrota, el Dortmund, segundo, puede llegar a 76 puntos en cuatro jornadas. El líder, el Bayern, ya tiene 76. Al «Rekordmeister» le basta un empate este domingo en casa ante el VfB Stuttgart para asegurar el título.