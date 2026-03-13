El Bayern de Múnich, Olise y Kimmich, bajo investigación de la UEFA por las tarjetas amarillas recibidas contra el Atalanta

Los futbolistas del Bayern de Múnich, Michael Olise y Joshua Kimmich, están siendo investigados por las tarjetas amarillas que recibieron en el partido contra el Atalanta del pasado martes, en el que se impusieron por 6-1 en Bérgamo, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.





LA DECISIÓN - La UEFA está analizando las jugadas en las que se vieron involucrados los dos futbolistas y que dieron lugar a la amonestación: el francés recibió una tarjeta amarilla por retrasar la ejecución de un saque de esquina, cuando el marcador ya era de 6-0, mientras que el alemán recibió la amarilla por tardar más de 45 segundos en lanzar un tiro libre, en su propio campo, en el minuto 82. Ambos, ya amonestados, se perderán el partido de vuelta en Mónaco: es probable que, dado que el partido en el New Balance Arena ya estaba prácticamente decidido, hayan decidido recibir las tarjetas a propósito para salir de la amonestación de cara a los cuartos de final.