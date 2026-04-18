Según BILD, Givairo Read sigue siendo prioridad para el Bayern de Múnich. Esta semana, Sky Sports informó del interés renovado del Manchester City.

A pesar de las lesiones que ha sufrido esta temporada, varios grandes de Europa siguen su evolución.

Es uno de los mayores talentos mundiales en su demarcación y edad, y su contrato con el Feyenoord vence en 2029.

El miércoles se conoció que el Manchester City planea ficharlo el próximo verano en De Kuip. Ahora, el especialista en el Bayern, Christian Falk, aporta una actualización desde Múnich.

El Rekordmeister le sigue desde hace tiempo y le admira, pero ya fija un tope de traspaso.

El Bayern no quiere entrar en una subasta y fijaría en 30 millones su oferta máxima, cinco más que su valor de mercado en Transfermarkt.

Los Citizens tendrían más margen financiero y necesidad de un nuevo lateral derecho. Hasta ahora, Read ha jugado 50 partidos con el Feyenoord, con 4 goles y 11 asistencias.