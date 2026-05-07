El Bayern de Múnich está furioso tras su eliminación de la Liga de Campeones: «No quiero insinuar nada, pero...»

El Bayern de Múnich critica la actuación del árbitro João Pinheiro. El Rekordmeister cayó el miércoles en semifinales de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain por un global de 6-5.

Durante y después del segundo encuentro (1-1), el Bayern mostró su enfado por algunas decisiones arbitrales que, a su juicio, les perjudicaron.

«Debemos fijarnos en las decisiones arbitrales de esta eliminatoria», se quejó el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, tras el partido. «Nunca es una excusa, pero importa. En los dos partidos ha habido demasiadas decisiones en nuestra contra».

El técnico belga protestó por un penal no pitado: «João Neves tenía la mano levantada y el balón le golpeó».

«Como el balón viene de su propio compañero, no es penalti. Con un poco de sentido común dirías: ¡eso es ridículo, una auténtica tontería!», opina Kompany. «No cuenta toda la historia de esta eliminatoria, pero al final se trata de un partido que se decidió por un gol».

El director técnico Max Eberl coincide: «Se está volviendo cómico. ¿Cuál es la regla? Para mí es mano dentro del área».

Además, Kompany reclamó la roja a Nuno Mendes, ya amonestado, por tocar el balón con la mano; el cuarto árbitro señaló primero una falta de Laimer, aunque las imágenes lo desmintieron.

«Pareció que el árbitro reculó al darse cuenta de que ya había amonestado a Mendes», dijo Kompany. Antes, Laimer había asegurado a DAZN que le resultaba incomprensible la intervención del cuarto árbitro.

El austriaco contó con el respaldo de Michael Ballack: «Es la primera vez que un cuarto árbitro interviene en una situación así. Creo que no querían mostrar la segunda amarilla; no insinúo nada, pero resulta muy extraño».

El director general del Bayern, Jan-Christian Dreesen, añadió en Sky Sport: «Llama la atención que un árbitro con solo quince partidos de Liga de Campeones dirija un encuentro tan importante; tal vez eso explique su actuación».