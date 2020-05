El Barcelona todavía no ha decidido si devolverá el dinero a sus abonados

El club confirma en Goal que "estamos manejando muchas posibilidades" y que por el momento "no hay ninguna decisión tomada".

El todavía no ha decidido si devolverá a los socios abonados al Camp Nou la parte económica correspondiente a los partidos a puerta cerrada que puedan disputarse esta temporada. Según fuentes de presidencia confirmaron a Goal el club todavía no tiene garantías de ninguna clase en cuanto a lo que puede suceder durante las próximas semanas y meses y no espera tomar en los próximos días ninguna decisión al respecto de un posible reembolso parcial a sus socios abonados por los partidos que deban disputarse sin público, si es que se juegan.

En este aspecto el club trabaja desde hace semanas en una reducción del gasto anual que debe empezar en una disminución pactada de los sueldos de los jugadores pero presumiblemente también deberá tomar una decisión en cuanto a si mantiene la cuota de esta temporada o si, por contra, opta por devolver a los abonados el precio de los partidos que se jueguen sin público en el Camp Nou.

La situación económica del club está al límite y la intención es la de no realizar ningún paso en falso por lo que no se tomará ni se comunicará ninguna decisión en firme hasta que al menos haya fechas concretas para disputar los once partidos restantes de así como lo que quede de la . Aun así son varios los medios que han planteado cómo el Barcelona se puede ver forzado incluso a mantener las cuotas debido a su situación económica. "Es todo especulación" señalan desde el club, donde insisten en que no hay, ni habrá, ninguna decisión hasta que no existan mayores certezas.

Mientras, son muchos los socios que se están organizando para que el club reduzca al máximo el golpe económico y que, a su vez, tampoco afecte demasiado a socios afectados por reducciones salariales y pérdida de poder económico ante posibles ERTEs en sus empleos. Tanto es así que algunos socios y agrupaciones han propuesto al Barcelona moratorias en los pagos de los que puedan acreditar dificultades económicas, si bien la respuesta ha sido la misma en todos los casos. "El club todavía no ha tomado decisión alguna en cuanto al abono de la temporada y al cobro de la siguiente pues la junta está valorando el impacto de la crisis y cómo puede afectar al Barcelona y a sus socios".