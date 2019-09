El Barcelona responde a Megan Rapinoe: "Estamos en disposición de ficharla"

Maria Teixidor, directiva responsable del femenino, admite que el club puede permitirse su fichaje pero apuesta en Goal por la sostenibilidad.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Maria Teixidor ( , 1975) cumple su segunda temporada al frente del primer equipo de fútbol femenino del Barcelona que la temporada pasada alcanzó su primera final de la , donde cayó frente al todopoderoso Olympique Lyonnais. Aun así, la secretaria de la junta directiva que preside Josep Maria Bartomeu y máxima responsable del cuadro azulgrana se muestra radiante ante el momento y las perspectivas que vive el deporte femenino pero insiste en que "queda mucho por hacer" en el largo camino hacia la igualdad de género. De su mano el Barcelona aporta lo suyo y recibe a Goal en el arranque de esta temporada, que ya vivido una goleada al Tacón, el nuevo .

El equipo sigue creciendo. ¿Cuáles son los objetivos esta temporada tras la histórica final de la Champions League de la anterior?

"Esto es el Barcelona, aquí los objetivos son ganar, ganar y ganar todo lo que podamos, pero tenemos que ser conscientes de la realidad y si nos comparamos con el Olympique Lyonnais sabemos que tenemos todavía mucha distancia que recorrer en muchos aspectos. Lo que se vio en esta final es que estamos preparadas para hablarles de tú a tú a los grandes de Europa y esto ya es algo distinto a lo vivido en temporadas anteriores, cuando se podía haber visto un juego al que le faltaba un poco más, o incluso trabajar más el físico. Para ganar finales hay que saber perderlas y hay que digerir aquel partido, todo son lecciones positivas para saber que estamos marcando y siguiendo esta hoja de ruta".

Desde la última vez que hablamos han habido muchas e importantes novedades. La primera, que el Femenino ya tiene nuevo hogar. Y ojo, porque el récord de asistencia hasta la fecha lo marcó el estreno en la Liga ante el Tacón. A propósito de este partido, ¿se lo tomó usted como el primer Barcelona-Madrid de la historia o todavía es temprano?

"Lo primero es darle la bienvenida al Real Madrid a un fútbol femenino que ya lleva tiempo creciendo y obviamente que se apunten actores de primer nivel a hacerlo crecer aún más, ayuda mucho y acompaña en el camino, estamos contentas de tenerles ahí. Hay una parte de responsabilidad de los grandes clubes de fútbol a la hora de hacer de la igualdad uno de sus objetivos. Estamos encantadas todas de tenerlas en Primera pero creo todavía no podemos hablar de Clásico propiamente dicho porque nuestro fútbol femenino ya tiene unas rivalidades y otros partidos importantes, como ante el Atlético de Madrid, que es nuestro mayor enfrentamiento en la Liga. Es un partido que hace ya años que nuestro público sigue mucho. Cuando llegue el partido ante el Real Madrid la rivalidad estará ahí pero hay que dejarles tiempo para que consoliden el proyecto. Pasar del Tacón al Real Madrid tiene algo de transición, de generar una nueva realidad".

¿Se esperaba una goleada tan abultada?

"El Tacón es un equipo que ha cambiado muchas de sus piezas esenciales e hizo una pretemporada no lo suficientemente larga como para consolidar su juego y, al final, esto es un grupo de personas que tienen que conocerse bien y entenderse para saber a qué juegan. Nos hizo mucha ilusión, como culés, un resultado de este calibre pero no creo que sea lo que será. El equipo se irá construyendo a lo largo de la temporada, por su propio bien y por el de la competición".

¿Quizá le sorprendió más la enésima polémica vacía en cuanto a la forma con la que Marta Torrejón celebró su gol ante la ?

"Que estas polémicas vayan llenando nuestros medios no dejan de demostrar cómo el público ya está involucrado en el fútbol femenino y busca estas referencias en lo que hacen las jugadoras. Se habla de las mediáticas, empieza a haber resultados que quedan en la memoria y sabemos que el mundo del fútbol está envuelto de esto y cuando pedimos darle contexto al femenino sabemos que esto va a estar ahí. Polémicas y opiniones al margen, el mensaje que me lanza, viéndolo en positivo, es este".

Entonces, ¿que el ruido mediático del fútbol masculino alcance también el femenino es una buena noticia?

"Sí. Al final, parte de este proyecto se basa en que nuestros aficionados conozcan a nuestras jugadoras igual que conocen a nuestros jugadores y vivan estos partidos igual que viven los otros. Asumimos que parte de esto sucederá".

Sin embargo, en el camino hacia la igualdad con el fútbol masculino, esta clase de interpretaciones interesadas estará a la orden del día... ¿Teme que ciertas acusaciones puedan descentrar en algún momento a las jugadoras, menos acostumbradas al ruido mediático que sus homólogos masculinos?

"Tenemos la suerte de tener unas jugadoras que, ante todo, son magníficas personas, muy formadas y conscientes del papel que están desarrollando. Además, en este club invertimos muchos esfuerzos en acompañarlas desde el fútbol formativo y también durante su vida profesional para vivir el deporte de una forma tranquila a nivel nutricional, psicológico y fisiológico porque hay cosas para las que el ser humano no está siempre preparado. Creo mucho en el trabajo del entrenador y su staff, así como de los servicios de soporte, y hemos encontrado buenas combinaciones que les dan a las jugadoras herramientas para digerir estos cambios, que no son fáciles ni para ellas ni para cualquier persona que conozca la fama en un proceso tan gradual. Somos conscientes que no es un camino fácil y por eso nuestros esfuerzos también se centran en dar todo esto contexto para crecer de una forma sostenida y seria".

Valverde admitió recientemente que no cuenta con apoyo psicológico en el primer equipo. ¿Sí lo tiene, pues, el femenino?

"Así es. Este año hemos incorporado una psicóloga dedicada por completo al primer equipo femenino y creo que es una figura esencial porque hablamos de un grupo humano que tiene un reto común. Esto es deporte de élite y está sometido a mucha presión, es uno de los clubes más importantes del mundo, sino el que más, y estamos ante retos muy ambiciosos. Se trata de dar soporte".

A propósito de presión, ¿veremos alguna vez al femenino en el Camp Nou?

"Hemos construido una casa nueva para el femenino para acompañar el momento pero si nuestra media de asistencia es de 1.200 espectadores no puedo pretender abrir el Camp Nou porque ni se verían los espectadores y jugar solas es realmente triste. En el Johan Cruyff perdemos capacidad con respecto al Miniestadi pero nos da un formato de mucha proximidad entre el público y lo que pasa en el campo en unas condiciones mucho mejores, es un estadio muy accesible y adaptado, y eso nos tiene que permitir aumentar el interés creciente en el fútbol femenino. Más allá de esto hemos tenido muy buenas entradas y ahora vienen partidos importantes, iremos viendo cómo se comporta la afición y cuando la realidad nos lo pida será el momento de plantearnos nuevos escenarios".

El equipo da muestras de seguir creciendo. Es cierto que se fueron jugadoras importantes como Toni Duggan pero, en cambio, ha recuperado a Jennifer Hermoso y ha incorporado a Andrea Falcón y a Caroline Hansen. ¿Se ven más fuertes que hace un año?

"Nos vemos muy bien construidas, tenemos todas las posiciones muy bien cubiertas, el equipo se conoce mucho, está rodado y sabe a lo que juega. Ha habido mucha integración por parte de las nuevas y también hemos recuperado a Pamela Tajonar, que se formó con nosotras y se siente parte de este proyecto. Veo un equipo muy cohesionado y muy fuerte, futbolísticamente muy potente. Todo depende de que la pelota entre y sabemos que los rivales se crecen ante nosotras porque somos uno de los equipos a batir pero veo un proyecto muy bonito y con muchas posibilidades".

¿Tanto como para volver a levantar la Liga?

"Tenemos un primer equipo al que queremos que lleguen las jugadoras del fútbol formativo, que han ido creciendo y viendo cómo este proyecto puede ser una opción de vida para ellas. Seguimos el mismo esquema que en el equipo masculino, contamos con una base sólida de jugadoras de casa y hemos incorporado otras jugadoras referenciales. Para nosotras contar con una plantilla tan joven que ejerza de base es una garantía de futuro. Hay un elemento de previsión y crecimiento, sabemos que todo, también el mercado, irá a más porque se irán sumando equipos y jugadoras, tenemos que asegurar que nuestro proyecto es sólido y puede crecer".

En esta línea, ¿ha aumentado el presupuesto con respecto a anteriores temporadas?

"Seguimos en el mismo presupuesto de la temporada pasada, hemos hecho cambios pero seguimos en las mismas cifras a pesar de que la voluntad es la de crecer pero con apoyos propios. Tenemos el patrocinio de Stanley, del que estamos super orgullosas porque nos ha ayudado a ser sostenibles dentro del club y se trata de esto. Sí que vamos a necesitar aumentar la partida que dedicamos a esto porque el propio fútbol femenino lo va a requerir pero estamos todavía muy lejos de presupuestos como el del Olympique Lyonnais, el o algunos equipos alemanes".

Sí que se nota una mayor permeabilidad social en cuanto al fútbol femenino. El pasado Mundial obtuvo cifras récord de asistencia y televidentes. ¿Qué cuota tiene el Barcelona en esta expansión, a veces exponencial, de la presencia mediática del fútbol femenino?

"Quiero pensar que es una parte importante porque el hecho de que clubes de primer nivel visibilicen a la mujer deportista ayuda a normalizar esta situación y muestra el camino a los que quieran sumarse. Si además lo hacemos jugando un fútbol bonito, llenando estadios y acompañados por los medios pues mucho mejor, no puede hacer más que consolidarse y estamos muy satisfechas y concienciadas a la hora de seguir".

¿Podría afrontar el Barcelona, si se lo propusiera, la incorporación de futbolistas como Ada Hegerberg, la actual Balón de Oro, o Megan Rapinoe, la más firme candidata a sucederla?

"Ya tenemos primeras espadas en nuestro equipo y asumimos lo que ello comporta. Veremos en el futuro qué fichajes nos planteamos porque diseñar una plantilla es algo complejo y que va en función de la evolución y el rendimiento de nuestras jugadoras. Creo que sí estaremos en disposición de contratar esta clase de jugadoras pero no creo que estemos aún en el momento que vive el fútbol masculino, en el que se habla mucho del mercado. Aquí está todo en construcción y me gusta pensar que lo haremos de forma racional pensando en el beneficio de todas las jugadoras. Quiero recordar que estamos en una Liga en la que la disparidad de jugadoras es grande y hay muchos clubes que han invertido en esto que son modestos, trabajan de forma amateur y aún tienen que conseguir recursos para ponerse a este nivel. Ojalá puedan lograrlo porque hay inversiones importantes pero que crezca la distancia entre equipos tampoco es muy bueno para el fútbol en general, de forma que hay que proyectar un fútbol sostenible y ello pasa por no empezar a generar grandes distancias desde el primer momento".

¿Qué opinión le merece Megan Rapinoe como fenómeno pop, visto que es una jugadora que trasciende lo deportivo?

"Después de escuchar su discurso en Nueva York tras ganar el Mundial hay que decir que tiene unas grandes dotes de oradora. Casi veía una figura propulsada a un futuro político o como activista y creo que está bien que mujeres que tienen la posibilidad de ser altavoz de realidades que hoy en día son todavía duras para muchas mujeres sean capaces de llevar sus reivindicaciones al más alto nivel. Luego se puede valorar si rechazar la invitación del presidente de tu país es adecuado o no porque eso generó polémica. Hay quien acepta su discurso pero señala que la casa del Presidente es la casa del pueblo norteamericano y le tocaba ir porque necesitaban escucharla. Eso lo ponen muy de relieve muchos americanos. Creo que aprovechar el altavoz que te da tu posición en el tablero de juego es algo que debe hacerse por un sentido de responsabilidad. Personas tan íntegras y conscientes de que esta lucha es tan importante para tanta gente y asumen esa postura de liderazgo y son capaces de arrastrar, a mí me merecen todo el respeto".

Volviendo a Barcelona, el secretario técnico, Markel Zubizarreta, y usted misma son los denominadores comunes en el camino que ha recorrido el femenino azulgrana. ¿Con qué se queda de lo aprendido y realizado durante los últimos años?

"Me quedo con la generosidad de todas las personas que han participado en este proyecto, desde los que lo idearon hasta los que han puesto su granito de arena, me refiero a familias de las jugadoras, los distintos staff técnicos, los distintos presidentes y directivos que han participado y todos los que han creído en esto antes de que fuera lo que es hoy. Se ha trabajado con un sentido de colaboración. Nada sucede por arte de magia ni porque haya una sola persona que lo hace todo. Las mejores cosas pasan cuando cada uno hace lo que le toca desde su lugar. Creo que tenemos una figura extraordinaria en Markel en cuanto a conocimiento y planificación, es alguien muy abierto a pensar y a discutir qué es lo mejor para el club. Tenemos una excelente relación y es fácil trabajar con gente que prioriza el proyecto. Estoy muy satisfecha".

¿Es una experiencia que le permitiría ser la sucesora de Josep Maria Bartomeu en las elecciones a la presidencia del club, dentro de dos años?

"Nuestro presidente, ya lo sabíamos porque hay una limitación de mandatos que impide que pueda continuar, no se va a presentar a la reelección. Pero su mandato no ha concluido y estamos centrados en esto. Tenemos un buen equipo de directivos, ya dije que cuando las cosas salen bien es cuando hay buena gente en posiciones importantes. Con buenos compañeros de viaje es siempre todo más fácil. Ya veremos qué ocurre".

No me negará que ver a la primera mujer presidente del Barcelona enviaría un mensaje potentísimo pensando en la igualdad.

"Sí lo sería pero igualmente seguimos lanzando mensajes muy importantes en esta línea. Yo misma soy la primera secretaria de la junta de la historia del club, antes tuvimos a una vicepresidenta como Susana Monje, que también fue la primera tesorera del club. Vamos dando pasos de gigante y todos hablan de nuestro compromiso con la igualdad".