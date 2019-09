El Barcelona responde a la entrevista de Messi: "No vemos pulso al club"

El portavoz de la Junta Directiva, Josep Vives, respondió a las declaraciones del rosarino sobre que no ficharan a Neymar.

La actualidad del viene marcada por la entrevista de Lionel Messi a Sport en la que ha valorado que no acabaran fichando a Neymar el pasado verano. Hasta el portavoz de la Junta Directiva del club, Josep Vives, ha reaccionado a las declaraciones del argentino.



"No veo un pulso entre Messi y el club, para nada. Es una entrevista positiva, no expresa un pulso sino su opinión, que es respetuosa hacia el club en todos los sentidos. Tenemos que sentir orgullo de que se exprese de esa manera. No es un pulso, no podemos hacer un pulso con nosotros mismos. Discrepo con que se deduzca que hay una brecha entre club y Messi, no la hay. Al contrario. Si hablamos del caso Neymar dice, y es normal, que no sabe si se ha hecho todo porque no ha estado en la negociación, y dice que el lo pone muy difícil", manifestó Vives en rueda de prensa.



De hecho, Vives dio la razón al argentino y sus declaraciones de que el Barça debe ganar: "Messi está poniéndose la camiseta del Barça arrapada al cuerpo y con las exigencias de los socios. Lo que expresa él lo hace todo el mundo. Queremos estar aquí, ser del Barça, nos apasiona pero queremos ganar".