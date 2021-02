El Barcelona, recibido entre bengalas y sin distancia de seguridad

El FC Barcelona ha llegado al Camp Nou para enfrentarse al PSG en la ida de los octavos de final de la Champions. A su llegada al coliseo azulgrana, el equipo ha sido recibido por un gran número de aficionados, que han querido brindar su apoyo a los de Koeman.

En la llegada del cuadro blaugrana, se ha podido apreciar la presencia de bengalas y una acumulación significativa de personas en las inmediaciones del Camp Nou. Un acto que genera polémica.

Koeman, Lenglet... En la entrada de tanto cuerpo técnico como jugadores, se han agolpado los aficionados para formar ambiente antes del encuentro, decisivo para las aspiraciones en Europa de los culés.

En plena pandemia, en la tercera ola de COVID-19 que está sufriendo España, este tipo de actos pueden ser determinantes para la propagación de contagios entre la sociedad.

No fans are allowed in the stadium, but 400 Barcelona supporters are making themselves heard before their game with PSG 🗣🙌 pic.twitter.com/PiDhfiYK7n