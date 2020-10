El Barcelona protesta ante la RFEF por el arbitraje y Koeman se expone a una sanción

En los medios catalanes se carga contra Munuera y el VAR, mientras que el Barcelona ha elevado una queja a la RFEF por el arbitraje ante el Madrid

"Con el VAR hubo un antes y un después de la llamada de Florentino Pérez a Rubiales". Esa fue la frase que pronunció Javier Tebas, presidente de , el pasado enero. Pues bien, diez meses después de esas declaraciones, ahora los papeles se han invertido. Si entonces fue el presidente del el que se quejó ante la Federación, ahora lo que ha sucedido es que el que ha llamado a Rubiales para protestar ha sido el FC , después de perder el clásico ante el conjunto blanco.

La protesta de Koeman y la queja del Barça a Rubiales

Nada más acabar el "clásico", Ronald Koeman se quejó amargamente del arbitraje en sala de prensa. El técnico holandés criticó la labor arbitral de Martínez Munuera y explotó después de varias decisiones arbitrales contrarias a los intereses azulgranas. Pues bien, según informa el diario "Sport" en su edición de este lunes, el FC Barcelona ha elevado una queja a la RFEF en este sentido. El club catalán se puso en contacto hace unas horas con Luis Rubiales, presidente de la REFE, para quejarse de manera formal por el arbitraje del colegiado valenciano Martínez Munuera.

Koeman se expone a un castigo de Competición

Koeman comentó: "Para mí no es penalti y le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar lo que pasa con el VAR aquí en . Llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha entrado en contra del Barcelona. ¿Por qué solo hay VAR en nuestra contra? Lenglet coge de la camiseta a Sergio Ramos, pero ni mucho menos es suficiente para que sea penalti. El penalti ha sido decisivo en el desenlace del partido", aseguró. Ahora falta saber si la RFEF denunciará las palabras de Koeman, como hizo con las de Manuel Pellegrini, entrenador del , a colación del código disciplinario, donde el artículo 100 bis podría exponerle a una sanción de entre 4 y 12 partidos, si es que se considera que Koeman ha dudado de la honorabilidad de Martínez Munuera.

Queja del Barça a la RFEF por el arbitraje

En el seno del Barça existe frustración por las decisiones de Martínez Munuera. Fundamentalmente, porque, a instancias de la sala VOR, donde estaba Sánchez Martínez, señaló penalti de Lenglet a Sergio Ramos en una acción muy polémica, cuando antes no decretó una pena máxima sobre Messi. Eso es lo que se piensa en el Barça y precisamente por eso, se ha presentado una queja ante el ente federativo.

Ya hubo carta del Barça por el VAR

El pasado diciembre, el presidente del Barça le dijo al de la Federación que era una incongruencia tener una herramienta así y no usarla en jugadas polémicas como el agarrón a Piqué ante la . También le reccordó que el FC Barcelona ha defendido siempre que los árbitros tienen una tarea muy difícil y que ha sido pionero en pedir el VAR. Ahora, el Barça ha vuelto a quejarse a Rubiales por el VAR.

Los medios catalanes, contra Martínez Munuera y el VAR

En cuanto a los medios de comunicación catalanes, todos apuntan en la misma dirección: el arbitraje. Tanto en "Sport", como "Mundo Deportivo" y "La Vanguardia" se señala a Martínez Munuera y se publica que Barcelona es un clamor contra el videoarbitraje. "Sport" publica que Martínez Munuera tiene pasado madridista y que su padre fundó una peña merengue, "Mundo Deportivo" pone el acento en el enfado de Koeman con el colegiado y en que el VAR siempre perjudica al Barça y por su parte, " La Vanguardia" destaca que, desde el postconfinamiento, el VAR ha favorecido en 20 jugadas al Real Madrid, mientras que el Barça ha sido perjudicado en 15.