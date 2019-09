El Barcelona no expedientará a Piqué a pesar del malestar de la junta

Según ha podido saber Goal la junta no tiene intención de sancionar al central pero busca reconducir de forma interna la relación con el vestuario.

EDITORIAL

No han sentado nada bien en el seno de la junta directiva del las palabras de Gerard Piqué en . El central se despachó contra la junta y denunció la filtración de información de forma interesada hasta el punto de amenazar con que "tenemos que estar unidos o nos haremos daño". Según ha podido saber Goal son muchos los directivos que no entienden la salida de tono del tercer capitán barcelonista en zona mixta, especialmente porque muestra contradicciones en su discurso o, por lo menos, así lo entienden en los despachos.

Porque según la junta tiene poco sentido pedir unión mientras se genera división frente a los micrófonos. Sin embargo, a pesar del malestar en los despachos del Camp Nou no existe ninguna intención de sancionar o expedientar a Piqué por sus palabras y el objetivo, en estos momentos, no es otro que devolver la calma institucional al club para evitar que la bola se haga más grande y no acabe comprometiendo el devenir deportivo del primer equipo, que apenas es cuarto en la clasificación tras haber dejado escapar ocho puntos de los veintiuno que se han disputado.

De todas formas la junta que preside Josep Maria Bartomeu quiere reconducir la relación con el vestuario y estudia la posibilidad de realizar una reunión informal con el núcleo duro, aunque está por ver si acaba sucediendo. Cabe no olvidar cómo hace poco más de dos años el entonces mánager general, Pep Segura, criticó un fallo del propio Piqué y fue inmediatamente corregido por Sergio Busquets, segundo capitán. Es algo que Bartomeu, en busca de paz interna y externa, no quiere que vuelva a repetirse.

Si acaso, la junta también ha planteado la posibilidad de incorporar un nuevo cargo para que ejerza de puente entre el vestuario y los despachos pero tampoco está clara la constitución de este rol que no existe desde que Manel Estiarte abandonara la disciplina azulgrana el verano de 2012. La intención, pues, pasa por resolver esta disputa puertas adentro para que no tenga repercusión alguna en el devenir deportivo del equipo y apague cualquier posible guerra mediática entre partes activas del club.