El Barcelona fichará a Ronald Koeman después de abonar un millón de euros a la KNVB

Koeman se deja querer mientras negocia con el Barcelona, que le anunciará después de pagar un millón de euros a la KNVB.

Ronald Koeman ya habla abiertamente de la posibilidad de fichar por el . "Sí me gustaría" entrenar al al cuadro azulgrana afirma para redundar en que "eso está claro" y matizar que "sólo es definitivo cuando hay un acuerdo y las firmas están sobre el papel", algo que sucederá en las próximas horas. En todo caso, el más que probable nuevo entrenador barcelonista entiende que "no puedo decir mucho en este momento" pero no tardará en comparecer ante los medios como flamante nuevo entrenador del Barcelona.

La llegada de Koeman, inminente

Su anuncio oficial es inminente. Koeman será el nuevo entrenador del Barcelona y el club desea poder presentarle en las próximas horas . A falta de los últimos flecos para cerrar definitivamente el acuerdo, el holandés se hará con las riendas del equipo en sustitución de Quique Setién , despedido tras la debacle de Lisboa ante el Bayern. A la espera del anuncio oficial, que llegará cuando el técnico logre desvincularse de la Federación Holandesa (KNVB), el club y el técnico están de acuerdo para que veinticinco años después de su adiós al Barcelona como jugador, Koeman regrese al club como entrenador.

Según ha podido saber Goal , el Barcelona deberá compensar a la Federación Holandesa con el pago de un millón de euros por el fichaje de Koeman, el importe a satisfacer por la cláusula liberatoria que tiene en su contrato como seleccionador oranje , siempre y cuando fuera el club azulgrana el que fuera a buscarle, como así ha sucedido. Ese es el primer paso que tendrá que dar el Barcelona para poder conseguir cerrar su fichaje y es la tarea encargada a el CEO azulgrana, Òscar Grau, que el lunes por la tarde viajó a Amsterdam, para cerrar el acuerdo .

Koeman acepta firmar un año y otro opcional

En las últimas horas s e han sucedido los contactos entre Koeman, Grau en representación del Barcelona, el agente del entrenador, Rob Jansen y el abogado Wim Nan , un agente habitual en este tipo de negociaciones con estrellas del fútbol holandés, que tiene buena relación con Koeman. Entre todas las partes llegaron a un acuerdo satisfactorio y consiguieron llegar a un consenso para pactar un contrato con un solo año de duración, ampliable a otro más en caso de que el próximo presidente estime conveniente su continuidad . Tal es la confianza de Koeman en sus posibilidades, que considera que se ganará la continuidad sin necesidad de firmar un contrato largo de entrada.

Bartomeu se ha decantado por un técnico que tiene cierta aceptación entre la masa social y que tendrá manos libres para llevar a cabo la limpieza en el vestuario . Koeman, el héroe de Wembley 1992, es un buen paraguas para la directiva tras el humillante 2 a 8 de Lisboa . Se supone que viene a ser un perfil de ‘mano dura ’ y firmará un contrato en el que supeditará su continuidad un segundo año a la decisión que tome el presidente que salga elegido en los comicios de 2021. Así, si el nuevo dirigente no quiere mantenerle en el cargo, podrá rescindir el acuerdo sin necesidad de liquidarle .

No llegará solo

Koeman regresará al Barcelona acompañado en la que será su tercera etapa en azulgrana tras brillar como jugador y realizar sus primeros pasos como entrenador junto a Louis Van Gaal en 1999. No llegará solo sino que lo hará junto al actual entrenador del , Alfred Schreuder , que la temporada anterior había sido el ayudante de Erik Ten Hag en el de Frenkie De Jong.

Ambos se integrarán en la estructura técnica del primer equipo en los próximos días para dirigir una operación salida particularmente compleja por las elevadas fichas de muchos de los jugadores que han quedado señalados y que complican la búsqueda de un nuevo destino. Cabe señalar que el Barcelona, con o sin Koeman, sigue sin liquidez suficiente para realizar más incorporaciones a menos que antes venda y esta será la primera tarea del flamante nuevo entrenador apenas plasme su firma y se convierta en el nuevo entrenador azulgrana, elegir los que siguen y los que se van este mismo verano.