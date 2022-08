El Barcelona estudia emprender acciones legales por el contrato de Frenkie De Jong

Según publica el medio 'The Athletic', el Barça instó a De Jong a anular su actual contrato

Según publica 'The Athletic', el FC Barcelona le trasladó a Frenkie De Jong el pasado 15 de julio que en el club tenían evidencias de posibles irregularidades en torno al contrato que le firmó la anterior junta directiva y que podría estudiar emprender acciones legales que podrían afectar a todas las partes involucradas. Según el periodista David Ornstein, del citado medio, el FC Barcelona solicitó a De Jong y su entorno que anulasen los términos del anterior contrato de renovación que le firmó Josep María Bartomeu y aceptasen volver a los términos económicos anteriores a esa ampliación de contrato. Ni el club, de manera oficial a través de algún portavoz, ni nadie del entorno de Frenkie De Jong se han pronunciado aún sobre esta cuestión. Habrá que esperar acontecimientos.

El jugador, que tiene contrato en vigor y que no desea abandonar la disciplina del Barça, tiene sobre la mesa el interés de dos clubes ingleses, aunque continúa firme en su ida de no salir de la Ciudad Condal. En el club no esconden que una buena venta del neerlandés aliviaría muchos sus cuentas y sería ideal para poder inscribir a sus nuevos fichajes, aunque en público repiten que es un buen profesional y que no le han puesto en el mercado.

Así es el contrato de Frenkie de Jong con el Barça

Según ha podido saber GOAL, Frenkie llegó al Barça en 2019, con un salario fijo de 14 millones de euros, a los que cabía añadir bonus variables de dos millones más por disputar el 60% de los partidos oficiales y otro por ganar títulos colectivos.

En 2023-24, De Jong cobraría casi 28 "kilos" al año

Según avanza el diario "Marca", De Jong esta temporada cobraría 18 millones de euros brutos fijos, más tres correspondientes a su bonus de fidelidad, alcanzando los 21 "kilos" anuales, a los que cabría añadir las variables por partidos disputados y títulos conseguidos, bonus que podrían suponer que su salario anual para la temporada 22-23 se disparase hasta los 23-24 millones brutos por temporada. Un salario astronómico, que se crecería incluso aún más en la temporada 2023-24, porque entonces el Barça tendría que abonarle, sin contar bonus por partidos y títulos, una cantidad fija de 18 millones brutos de salario más otros casi 10 por concepto de bonus de fidelidad, alcanzando casi 28 "kilos" al año.

¿Por qué cobraría un salario tan alto?

En la primera temporada de De Jong irrumpió la pandemia y eso influyó en el contrato,ya que el club redujo la ficha de todos los jugadores de manera lineal. Al continuar la COVID-19, el club decidió volver a retocar el contrato del neerlandés. Amplió su contrato por dos temporadas más y difirió su salario, pasando de cobrar 14 millones a sólo 3 "kilos" y posteriormente, unos 9 millones. Ese diferimiento, que entonces sirvió para aliviar las cuentas azulgrana, ahora debe ser satisfecho. Y precisamente por eso, este curso Frenkie tendría que cobrar un fijo de 21 millones de euros y si se queda otra temporada más, su salario se dispararía hasta los casi 28 "kilos" anuales.