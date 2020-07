El Barcelona confía en renovar a Messi y a Ter Stegen y cuenta con Luis Suárez hasta 2022

El presidente, Josep María Bartomeu, desveló una cláusula para renovar al uruguayo automáticamente y no teme por la continuidad del 10.

Las renovaciones de algunos pesos pesados del vestuario son uno de los asuntos que tiene que resolver la directiva del y el presidente del club, Josep María Bartomeu, se ha mostrado convencido de que seguirá contando con Lionel Messi, Luis Suárez y Marc-André Ter Stegen.

Sobre la renovación del rosarino, que acaba contrato en 2021 expresó en una entrevista a Mundo Deportivo que "Messi ha dicho muchas veces que quiere retirarse aquí y no tengo ninguna duda de que renovará",

El artículo sigue a continuación

El máximo mandatario también explicó que Suárez podría prolongar su contrato hasta 2022: "Luis tiene un contrato que según el número de partidos que juegue, automáticamente renueva para la temporada 2021-22".

Más equipos

Sobre Ter Stegen, Bartomeu marca la extensión de su contrato como una prioridad: "No solo por su calidad como portero sino por su personalidad como jugador, su forma de ser y de relacionarse. Es un puntal del vestuario y del futuro. Para ser portero, es muy joven y ya está en la elite. Y con 28 años es uno de los tres mejores del mundo. Él entiende lo que pasa en la sociedad y sabe que ante la disminución de ingresos en clubs como el Barça debe adecuar su salario".

El dirigente blaugrana también ha explicado que los salarios podrían reducirse por los efectos de la crisis del coronavirus: "Todos los jugadores lo están haciendo y lo estamos trabajando. No entro en cifras. Digo que adaptan sus salarios al nivel de ingresos que tiene el club ahora y que tendrá en el futuro. Se está trabajando con cada jugador. Todos lo entienden. Quiero agradecer que en marzo, abril y mayo los equipos han reducido su salario hasta un 12%. Sí estamos adecuando los gastos a los ingresos y hasta que no sepamos cómo queda la plantilla no decidiremos nada".