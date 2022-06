El Barcelona comunica a Dani Alves que no le ofrecerá la renovación

El lateral derecho brasileño ya sabe que debe buscarse equipo para la próxima temporada, tal como adelantó Sport y pudo confirmar Goal.

Tal y como adelantó el diario "Sport" y ha podido confirmar Goal, el FC Barcelona le ha comunicado a Dani Alves que no le va a ofrecer una renovación tras acabar su contrato el próximo 30 de junio. El motivo, según ha informado el periódico catalán, es que se da por hecha la llegada de César Azpilicueta, procedente del Chelsea.

De esta manera, la segunda etapa del brasileño llega a su fin con unos números positivos: desde que se le inscribió en el mercado invernal, ha disputado 17 encuentros y anotado un gol (contra el Atlético). En total, con la camiseta azulgrana, suma 408 partidos, 22 tantos y 22 títulos (la medallas las consiguió todas en su primera etapa, del 2008 al 2016).

La carta de despedida de Dani Alves

"Queridos culés… Ahora si llego la hora de nuestra despedida. Fueron más de 8 años dedicados a ese club, a esos colores y a esa casa, pero como todo en la vida, los años pasan, los caminos se desvían y las historias son escritas por algún momento en lugares distintos. Y así fue. Intentaron despedirme, pero no pudieron hacerlo, pues ustedes no pueden imaginar, o sí, lo resistente y resiliente que soy. Pasaron otros muchos años hasta que el fútbol y la vida decidieron darme la oportunidad de volver aquí para poder decir adiós. Pero no un adiós sin antes agradecer a todos los que están detrás de los focos, todos los que hacen con que lo nuestro sea perfecto, a todos ellos, GRACIAS. Me gustaría agradecer también a todo el staff por la oportunidad que me dieron de volver a este club y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa, no saben lo feliz que soy. Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria. Ojalá también aquellos que si quedan cambien la historia de ese hermoso club, lo deseo de corazón. Fueron 23 títulos conseguidos: 2 tripletes, 1 sextete y un grande libro de oro escrito. Cierra un ciclo muy lindo y se abre otro mas desafiador aún. Que el mundo nunca olvide: UN LEON AÚN QUE TENGA 39 AÑOS CONTINÚA SIENDO UN GOOD CRAZY LEONNNN. Para siempre VISCA AL BARÇA"

El futuro del defensor

El principal objetivo de Dani Alves, a sus 39 años, es llegar en buenas condiciones al Mundial de Qatar. Ahora, se encuentra de vacaciones luego de jugar dos amistosos con la selección de Brasil (ante Corea del Sur y Japón). Estaba esperando un llamado del Barça para saber si contaban con él. Ese llamado llegó, recibió una respuesta negativa y toca ahora buscar club.

Según ha podido saber GOAL, el brasileño, en mayo, ya le había trasladado al Barcelona su intención de alargar el vínculo contractual y seguir jugando en el Camp Nou hasta la Copa del Mundo. ¿Dónde irá después de este revés? Quiere seguir actuando en una de las cinco principales ligas europeas. Sin embargo, el Athletico Paranaense, equipo que dirige Luiz Felipe Scolari, le hará una oferta seductora, según pudo averiguar GOAL.