Barcelona aventaja a Real Madrid y Chelsea en la batalla por fichar a Jovic

El joven internacional serbio juega en el Frankfurt y es el máximo goleador de la Bundesliga; ya despertó el interés de los grandes de Europa.

El Barcelona lidera la batalla para el fichaje el próximo verano del delantero del Eintracht Frankfurt Luka Jovic.

¿Quién es Luka Jovic?

Según ha podido saber Goal, el Real Madrid, el Chelsea y el Bayern Munich siguen de cerca el progreso del internacional serbio, que a sus 21 años lleva 19 goles en 29 partidos esta temporada.

Ante semejantes números, el club alemán espera completar la firma permanente del futbolista que el Benfica le cedió en verano. El Frankfurt ejecutará su opción de compra al conjunto portugués (6 millones de euros) para luego venderle al mejor postor de forma inmediata. Su precio de salida sería de 60 millones de euros, aunque el cuadro alemán podría aceptar ofertas por alrededor de 35 'kilos', en función de si recibe menos ofertas de las previstas.

El Barça está buscando un nuevo delantero, ya que apunta a obtener un reemplazo para Luis Suárez, después de haber traído a Kevin-Prince Boateng a préstamo procedente del Sassuolo en enero.

Jovic, un 'niño prodigio' entre Barcelona y Real Madrid

Mientras tanto, Chelsea también está tratando de reforzar sus posiciones de ataque, pero la incertidumbre sobre el futuro de Maurizio Sarri como entrenador en Stamford Bridge y la llegada de Gonzalo Higuaín han llevado a Jovic a preferir Catalunya antes que el oeste de Londres. Higuaín podría partir este verano, pero los Blues optarían por extender el préstamo por un año más o fichar al internacional argentino de la Juventus en 36 millones de euros.

Si no logra fichar por el Barça, Jovic también estaría feliz de reunirse con su ex entrenador en el Frankfurt, Niko Kovac, actual preparador del Bayern. Allí, en Munich, probablemente sería suplente de Robert Lewandowski.

De cualquier manera, el agente de Jovic, Fali Ramadani, está preparado para un verano movido. El propio jugador está encantado de ser vinculado con los mejores clubes del mundo. "Me siento honrado, por supuesto, de que clubes tan grandes muestren interés en mí", le dijo a Sportsbuzzer. "Pero ahora estoy feliz de estar aquí en Frankfurt y me siento bien aquí. En este momento solo me estoy concentrando en Eintracht Frankfurt, esa es mi principal prioridad".

Con 14 goles en la Bundesliga esta temporada, Jovic es el máximo anotador del certamen, por encima del propio Lewandowski, Marco Reus o Paco Alcacer. Ha formado una relación formidable con sus compañeros de ataque, Sebastien Haller y Ante Rebic, algo que ayuda al Frankfurt a ser actualmente el séptimo clasificado de la tabla.