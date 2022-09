El Barcelona, atento a la situación del contrato de Marco Asensio

El balear no ha renovado con el Real Madrid, quiere agotar contrato y su agente es Jorge Mendes

Marco Asensio acaba su contrato con el Real Madrid el próximo 30 de junio de 2023. El balear, que siempre manifestó su voluntad de seguir y esperó una oferta que no llegó este verano, apenas tiene minutos de juego y tiene por delante a futbolistas como Rodrygo Goes, Vinicius Junior o Fede Valverde, que le han negado las puertas de la titularidad. Es año de Mundial, Asensio espera acontecimientos y sabe perfectamente que, a partir del 1 de enero, si no renueva con el Real Madrid, será libre para negociar con cualquier otro club.

Asensio interesa en el Barça...si queda libre

En ese contexto contractual, "Mundo Deportivo" apunta que el FC Barcelona podría estar atento a la situación de Asensio, al que se tiene en gran consideración deportiva por su calidad técnica y su excelente disparo. Según el medio catalán, si todo continúa igual en la situación de Asensio y en el mercado de invierno no varía su situación, el Barça se plantea tomar cartas en el asunto. Hay un factor más que no se puede menospreciar: la buena relación que existe entre Jorge Mendes, actual agente del futbolista, y Joan Laporta, presidente del Barça.

El "factor" Mendes y un contrato que acaba el 30 de junio

Cabe recordar además que el agente de Asensio es Jorge Mendes, uno de los agentes de cabecera del Barça desde que Joan Laporta fuera reelegido presidente del club azulgrana. Hay varios jugadores de la nómina Mendes en el Barça, como Alejandro Balde, Nico González (cedido) o Ansu Fati, entre otros. Está por ver qué sucederá con el futuro de Asensio y si recibirá una oferta para seguir vistiendo de blanco o si agotará su contrato y se marchará como agente libre. Si se cumplen esas condiciones, el club que le pretenda podría hacerse con un internacional absoluto por España sin tener que pagar traspaso.