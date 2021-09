El Barça prioriza la recuperación económica y consigue ahorrar más de 250 millones

Con las salidas, los fichajes sin pagar traspaso y las rebajas salariales, el club azulgrana cierra un mercado dedicado a salir de la crisis económica

Leo Messi no renovó por el Barcelona porque la realidad económica del club lo hizo inviable. Pese al optimismo vendido durante las elecciones y, posteriormente, en los primeros meses de mandato de Joan Laporta, esa operación no podía existir sin una limpieza radical en el vestuario, algo que acabó sucediendo a medias. Las cuentas del Barça son insostenibles debido a la drástica bajada de ingresos como consecuencia de la pandemia y, en la misma medida, por una gestión deficiente de la anterior junta presidida por Josep Maria Bartomeu. La nueva directiva culé, junto con sus ejecutivos de máxima confianza, tenían el reto de pegar uno de los tijeretazos más exagerados de la historia de la entidad blaugrana. Más allá del aspecto deportivo, aunque que Laporta siempre haya insistido en que en el Barcelona no existen años de transición y que el equipo debe luchar por todos los títulos, el club ha priorizado por encima de todo la salvación económica. Para poder competir, antes se debía vaciar el agua que hundía el barco. Para ello, Griezmann y Messi eran la clave.

En el mercado del Barcelona ha mandado la caja fuerte. La cartera del club está vacía, no hay ni monedas. Y el préstamo que se consiguió de 525 millones de euros de Goldman Sachs -más 70 adicionales- sirve para refinancar una deuda a corto plazo que ahogaba un margen de maniobra todavía limitado. No era para fichajes. Ni tampoco para salvar las fichas de los jugadores del primer equipo. El verano azulgrana ha mostrado al mundo la realidad del Barcelona, un club sin potencial económico para afrontar grandes incorporaciones y con la obligación de desprenderse de sus principales figuras, como ya le sucedió en 1961 tras la construcción del Camp Nou y la necesidad de vender a un joven Luis Suárez que empezaba a despuntar. Entonces, ese Barça sufrió una travesía por el desierto: dos Ligas en 30 años.

Joan Laporta, junto a sus hombres en la parecela económica -Ferran Reverter y el vicepresidente Eduard Romeu- y sus acompañantes en la deportiva -Mateu Alemany, Ramon Planes y el vicepresidente Rafa Yuste-, han centrado todos sus esfuerzos en sanear las cuentas de una entidad que ni tiene posibilidades de fichar, ni podía mantener a la misma plantilla, incluso sin contar con Leo Messi. LaLiga le permitía únicamente un límite salarial de 88 millones de euros, mientras los salarios sobrepasaban los 200, ya sin Messi. El club necesitaba ingresar en ventas y desprenderse de buena parte de las fichas para poder inscribir a las nuevas incorporaciones, además de conseguir un margen para respirar y poder crecer en facturación durante la temporada para llegar a final de curso con opciones de convertirse en un actor principal en el próximo mercado veraniego. Ahí, en la secretaría técnica e incluso en la directiva, sigue prevaleciendo la idea de Erving Haaland. Un sueño que, a día de hoy, se queda en la almohada de Laporta.

Más de 250 millones de ahorro

Tras las entradas confirmadas de Memphis, Agüero, Eric Garcia, Demir, Luuk de Jong y Emerson Royal -que también salió-, la larga lista de bajas y el recorte salarial de Piqué, Sergio Busquets y Jordi Alba, el Barcelona ha conseguido ahorrar cerca de 250 millones de euros. El causante principal es la marcha de Messi, que impacta en casi 140 millones de reducción de la masa salarial del primer equipo masculino. Las ventas de Emerson por 25 millones, de Ilaix Moriba por 16M, de Junior Firpo por 15M, de Todibo por 8,5M, de Aleñá por 5M, Akieme por 3,5 y Konrad por 3M, así como las cesiones de Antoine Griezmann al Atlético de Madrid, de Trincao al Wolverhampton y de Manaj al Spezia, con la exclusión de sus correspondientes fichas, ayudan a aumentar en más de 100 millones ese ahorro necesario para que el Barcelona siga viviendo con respiración asistida.

Los salarios de las nuevas incorporaciones, que han llegado tras aceptar un esfuerzo económico impactan en menor medida, mitigadas casi en su totalidad con la reducción del 25% de los salarios de los tres capitanes, a la espera de la adecuación de contrato de Sergi Roberto. Sin embargo y pese al gran esfuerzo, según adelantó SER Catalunya, la temporada 2021-22 se cerrará de nuevo con pérdidas. Jugadores como Samuel Umtiti o Miralem Pjanic, que copan un alto porcentaje de los salarios y que no cuentan para Koeman, no han querido salir y han minado las opciones de poder mejorar la plantilla con más fichajes.