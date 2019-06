El Barça pone en el mercado a Samuel Umtiti, que tiene un pie fuera del club

Según ha podido saber Goal, si llega una buena oferta, Umtiti abandonará el FC Barcelona

Es un secreto a voces. Samuel Umtiti tiene un pie dentro y otro fuera del FC . A pesar de que el defensa francés airea que tiene contrato en vigor y que no desea irse del club bajo ningún concepto, diferentes estamentos de la entidad tienen bastante claro que su continuidad está en el alero. Primero, porque el Barça considera que Matthijs De Ligt es prioritario, porque necesita hacerle sitio al holandés y porque el club, ahora mismo, no puede acometer su fichaje - tasado en unos 75 millones de euros-, y necesita hacer "caja" antes de lanzarse a fichar. Es más, lo que busca el Barcelona es recaudar el máximo dinero posible por varios jugadores antes del 30 de junio, para cuadrar balance y después, a partir del día 1, que comienza el nuevo ejercicio contable, poder pujar por diferentes fichajes, como por ejemplo, De Ligt.

La situación de Umtiti está bastante clara. Él no quiere salir, pero están llegando ofertas, el club las está estudiando y si alguna es satisfactoria, el Barcelona empujará para que salga. Y cuanto antes, mejor. Si se ganó al vestuario y al público por su gran rendimiento nada más llegar, ahora la situación de Umtiti ha dado un vuelco. Sus problemas de cartílago en la rodilla, su negativa a operarse siguiendo el consejo de los médicos y su incapacidad para jugar varios partidos sin resentirse de sus problemas físicos invitan al Barcelona a pensar que, en el caso de que De Ligt se ponga a tiro, Umtiti debe ser el sacrificado en el mercado. Piqué es intransferible, Lenglet ha rendido de manera sobresaliente y el club considera que Todibo merece que, al menos, sea testado para saber qué capacidad puede aportar al primer equipo. Umtiti, a pesar de que no quiere irse, no tiene sitio.

El club ya sabe que si llega una buena oferta, van a tratar de convencerle, por tierra, mar y aire, para que abandone el Barça. Fuentes cercanas al Barça, consultadas por Goal, afirman que el club ya tiene decidida su marcha, que le está moviendo en el mercado y que incluso se plantearían una posible operación de cesión con opción de compra. El club asume que perderá dinero con Umtiti, pero prefiere eso que seguir contando con un jugador que se ha devaluado, que no está en perfectas condiciones y que es un impedimento para la llegada de De Ligt. "Big Sam" tiene un pie fuera del club y aunque insiste en que tiene contrato en vigor, tiene muy complicado continuar en Barcelona.