El Barça no afloja y la AFE se pone a disposición del agente de Dembélé

Mateu Alemany, director de fútbol del Barcelona, dejó muy claro que Ousmane Dembélé debe salir del club en los próximos diez días, antes de que se cierre el mercado de fichajes de invierno. "Se le ha comunicado que queremos jugadores comprometidos con el Barça y debería salir por el bien del club lo más pronto posible", dijo el ejecutivo azulgrana en declaraciones a Barça TV tras hacerse público que el delantero francés no iba a viajar a Bilbao para disputar los octavos de final de la Copa del Rey ante el Athletic Club. "Es una decisión del entrenador", apuntó, consciente de que apartar al jugador de manera intencionada puede generar un problema legal a la entidad catalana.

De hecho, pocas horas después de las palabras de Alemany, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) publicó un comunicado en el cuál recordaba que los futbolistas con contrato en vigor deben tener los mismos derechos que sus compañeros "sin que pueda existir ningún tipo de discriminación, ni presión para que el deportista renuncie a sus derechos laborales". En declaraciones a Goal, el secretario general de la AFE, Diego Rivas, considera que la postura del Barça en el caso de Dembélé es una medida de presión hacia el jugador. "Tiras de histórico y miras. Empiezas con las declaraciones de Laporta diciendo que está a la altura de Mbappé. Luego habla Xavi, diciendo que hay que contar con él porque es un gran jugador. Y de repente salen las declaraciones de Mateu diciendo que le dan 10 días para tomar una decisión. Nosotros queremos poner sobre aviso la situación que se está generando, en la que se está intentando doblegar la voluntad del jugador", expresa Rivas.

Tanto Dembélé como su representante, Moussa Sissoko, han denunciado públicamente y durante los últimos días esas supuestas presiones. "Es una presión que no funciona con nosotros, puede funcionar con agentes amigos del Barcelona, pero no con nosotros", dijo Sissoko, a lo que el mismo jugador quiso dar apoyo en un comunicado emitido el jueves, justo después de no entrar en la convocatoria para Bilbao: "No soy un hombre que hace trampas y menos todavía un hombre que tiene la costumbre de ceder al chantaje". En este sentido, Diego Rivas reconoce que la AFE se ha puesto en contacto en las últimas horas con el representante del internacional francés, quién "sabe que estamos a su entera disposición. Nos lo ha agradecido".

El Barça no cambiará su postura

Según fuentes del club azulgrana, el Barcelona tiene decidido no moverse. La entidad catalana no piensa responder al comunicado de AFE ni a ninguna declaración de sus responsables y seguirá firme en su posición frente al caso Dembélé. Si no quiere continuar, el delantero francés deberá buscar una salida de manera inmediata, en estos últimos días de mercado. El club, sin embargo, públicamente achaca la decisión de no convocar al futbolista a una cuestión técnica que únicamente está en las manos de Xavi Hernández. Es el entrenador quién decide y, por lo tanto, según la ley todo es correcto. Al jugador no se le aparta de los entrenos grupales ni de la dinámica del equipo, con lo cuál nada es ilegal, a menos de que la medida esté condicionada a renovar o a marcharse del club. "Si sale una voz diciendo que o renuevas o no vas a ir más convocado, te están privando o coartando tu derecho de trabajar", señala el secretario general de la AFE.

El verano pasado, durante el debate sobre las salidas de Samuel Umtiti y Miralem Pjanic, en Goal ya hablamos con varios abogados expertos en derecho deportivo. Dichos especialistas dejaron claro que apartar a un jugador del grupo e impedir que entrene con normalidad es ilegal, aunque sacarlo de las convocatorias para los partidos no lo es, ya que se debe a una decisión técnica. También expresaron que rescindir un contrato de manera unilateral, sin que el jugador haya incurrido en una falta grave, tampoco es legal.