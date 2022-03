El Barça está convencido de que Mbappé jugará en el Real Madrid

Por Jorge C. Picón, Adrià Soldevila y Rubén Uría.

"Es muy difícil que a Florentino se le escape Mbappé. Algo deben haber firmado". Esa es la tesis de un alto cargo del FC Barcelona, que está convencido, como en el resto de oficinas del Camp Nou, de que el francés acabará vestido de blanco. La oferta que le presentó el PSG a Kylian Mbappé para que renovara con el conjunto de la capital francesa, con quién termina contrato el 30 de junio, parece no haberle hecho ni frío ni calor al Barcelona. Tampoco es su guerra. Pero desde las oficinas del Camp Nou están convencidos de que el delantero internacional fichará por el Real Madrid y jugará vestido de blanco durante las próximas temporadas. Por lo menos es lo que se comenta en la parte noble del estadio azulgrana, dónde dan por seguro que Mbappé lucirá el escudo de su eterno rival.

En el Camp Nou creen que Florentino tiene "atado" a Mbappé

Según comentan algunos directivos del club culé en privado, Mbappé es un fichaje que ya dan por cerrado por Florentino Pérez, a pesar de que el PSG esté intentando convencer al juagdor para renovar. En la directiva culé añaden que se trata de un pensamiento generalizado entre agentes y otro participantes de lo que Mino Raiola denominó 'Foot Mercato'. Se da por echo la llegada de Mbappé al Madrid y algunos se aventuran a decir que ya existe un pacto. Tal y como viene informando GOAL, desde el Real Madrid aseguran que no hay ningún acuerdo con el futbolista, que no hay nada firmado y que, por tanto, no está cerrado. Sin embargo, la confianza en poder incorporarlo el verano que viene es total.

El "plan" que está diseñando el Barça

Sin pensar mucho en lo que hará el Real Madrid, en Barcelona ya se está trabajando a fondo para confeccionar una plantilla que esté preparada para recuperar el prestigio perdido en los últimos años tanto en la competición local como en Europa. Para ello, y pese a su situación económica, se sigue pensando en Erling Haaland. Es una operación complicada en la que tienen que coincidir varias carambolas, como es la venta de activos importantes del club -entre ellos el 49% de la productora de contenidos audiovisuales, Barça Studios-, la entrada de capital si se acaba firmando el acuerdo con CVC y LaLiga, y la reducción de masa salarial con la salida de algunos jugadores con salarios altos como Samuel Umtiti, Sergi Roberto o el guardameta suplente Neto Murara. Si se produce todo -algo que en el club ven difícil- la operación Haaland se podrá afrontar.

Opciones Azpilicueta, Christensen y Kessié

A su vez, el Barça trabaja para reforzar varias líneas en las que sigue cojeando. Por ejemplo, la defensa. Cada baja es una hecatombe y para ello Mateu Alemany está poniendo la sexta marcha para cerrar cuanto antes la incorporación de varios jugadores que terminan contrato, como César Azpilicueta y Andreas Christensen, ambos del Chelsea. También interesa, y mucho, el centrocampista del Milan Franck Kessié, por el que el conjunto azulgrana mantiene su apuesta firme. El internacional marfieño, por el que se avanza a buen ritmo, aportaría un perfil muy distinto -fuerte, intenso y con mucha llegada- al de los mediocampistas actuales de la plantilla.