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Kees Smit AZIMAGO
Sam Vreeswijk

Traducido por

El AZ se enfrenta a una tarea prácticamente imposible tras su dura derrota ante el Shakhtar Donetsk

Shakhtar Donetsk vs AZ Alkmaar
Shakhtar Donetsk
AZ Alkmaar
Conference League
Pedrinho
Isaque
I. Sadiq
J. Zoet
S. Mijnans
R. Daal
S. Maikuma
A. Santana
Eguinaldo

El AZ cayó 3-0 en la ida de cuartos de la Liga de Conferencias ante el Shakhtar Donetsk, este jueves en Cracovia. La vuelta se jugará el jueves a las 18:45 en Alkmaar.

En el AZ, Mees de Wit y Seiya Maikuma actuaron como laterales desde el inicio; para el japonés fue su primera titularidad desde principios de febrero. Además, Ibrahim Sadiq ocupó el extremo izquierdo en lugar de Ro-Zangelo Daal, quien llegó tarde y se quedó en el banquillo.

El Shakhtar, actual líder de la liga ucraniana, terminó sexto en la fase de grupos de la Conference y avanzó directo a octavos, donde eliminó al Lech Poznan por 4-3 en el global.

El Shakhtar tomó la iniciativa tras el saque inicial, pero la fase inicial se vio empañada por un incidente con Isaque. El centrocampista brasileño cayó de mala manera y pareció perder el conocimiento por unos instantes. Los jugadores llegaron incluso a formar un círculo a su alrededor, pero, milagrosamente, Isaque pudo continuar tras recibir asistencia durante unos minutos. En el minuto 25, acabó siendo sustituido.

Hasta entonces el partido fue un juego de ajedrez con pocas ocasiones: Sadiq probó con dos disparos lejanos y Patati cabeceó alto un centro de Maikuma. Zoet desvió con dificultad un chut de Alisson Santana.

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En la segunda parte, Pedrinho estrelló un tiro libre en el larguero, Patati obligó a una gran parada al portero Dmytro Riznyk y Zoet detuvo un disparo lejano de Kauã Elias.

El Shakhtar dominó y, a 20 minutos del final, se adelantó 1-0 con un gran disparo de Pedrinho desde fuera del área. El AZ respondió buscando el empate, pero no acertó a marcar pese a las ocasiones de Mijnans y Meerdink.

El Shakhtar sí, y hasta dos veces más: primero Alisson marcó de cerca tras un córner (2-0) y, dos minutos después, el mismo brasileño empujó el balón a la red tras una gran jugada (3-0). Así pues, el AZ necesitará un milagro la semana que viene en el AFAS Stadion. 

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