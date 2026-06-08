El autor del gol en la final de la Liga de Campeones se retira con solo 31 años

Divock Origi, de 31 años, anunció el lunes su retiro del fútbol profesional. El belga no juega un partido oficial desde mayo de 2023 y estaba sin equipo tras dejar el AC Milan el pasado invierno.

«Como jugador, he cumplido mi objetivo en este deporte», escribe Origi en The Players Tribune junto a una foto con el trofeo de la Liga de Campeones. «He hecho realidad los sueños de mi infancia al jugar en los escenarios más importantes y ganar los trofeos más prestigiosos». También agradece a su familia, compañeros, entrenadores y aficionados su apoyo.

En su carta recuerda su gran momento: en el Mundial 2014, con 19 años, marcó el gol de la victoria ante Rusia que llevó a Bélgica a octavos y lo convirtió en el goleador más joven de su país en una Copa del Mundo.

Poco después fichó por el Liverpool, donde se ganó el cariño de la afición. Aunque no siempre fue titular, marcó goles decisivos: en la semifinal de la Champions 2018/19 ante el Barcelona (4-0) y en la final contra el Tottenham (2-0).

En 2018 estuvo a punto de fichar por el Wolverhampton, pero decidió quedarse en Anfield y, meses después, ganó la Liga de Campeones.

Tras dejar Liverpool, no triunfó en el AC Milan ni en su cesión al Nottingham Forest, y desde diciembre estaba sin equipo.

Con 32 partidos con la selección, Origi recuerda con satisfacción su palmarés en el Liverpool: Liga de Campeones, Premier League, FA Cup y Copa de la Liga. Ahora se centrará en la moda, el emprendimiento y su agencia de representación. «Cuando miras atrás sin remordimientos, sabes que es hora de decir adiós», concluyó.