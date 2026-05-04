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Daily Loos

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El autobús del Sevilla, rodeado por cientos de aficionados descontentos: Nemanja Gudelj se dirige a la multitud

Sevilla
N. Gudelj
Primera División

El Sevilla lucha por evitar el descenso. Un numeroso grupo de aficionados se reunió alrededor del autobús del equipo para expresar su descontento. El capitán Nemanja Gudelj salió a hablar con ellos.

Las imágenes muestran a Gudelj, exjugador del Ajax, el AZ y el NAC Breda, hablando a la multitud. El defensa y centrocampista intentó tranquilizar a los aficionados y dejó claro: no vamos a descender.

«Es imposible que este equipo descienda», afirmó. «Vamos a darlo todo en el campo», concluyó, y los aficionados lo vitorearon.

El club, pentacampeón de la Europa League desde 2013/14, es decimoctavo, a solo dos puntos del Alavés.

Primera División
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Sevilla
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Entre el Levante, 19.º, y el Valencia, 12.º, solo hay seis puntos, así que la lucha es intensa en la zona baja de LaLiga.

El lunes recibe en casa a la Real Sociedad, ya clasificada para Europa vía Copa del Rey y sin objetivos en liga.

Después le quedarán cuatro encuentros: Real Madrid, Villarreal y Celta de Vigo. Mantener la categoría no será fácil para el equipo de Luis García.

La temporada pasada, el club se salvó por un punto del descenso. El Sevilla descendió a Segunda en 2000/01, pero volvió a Primera al año siguiente.

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