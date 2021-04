El autobús del Real Madrid, recibido a pedradas en Anfield

La expedición del Real Madrid fue recibida con piedras a su llegada al estadio de Anfield donde juega la vuelta de los cuartos de final de la Champions League frente al Liverpool.

A su llegada al feudo red el autobús que trasladaba al plantel madridista fue apedreado.

Por suerte no hubo que lamentar heridos, más allá del susto que debieron sentir los jugadores y cuerpo técnico blanco al recibir el impacto de varias piedras. Los jugadores rápidamente se conjuraron para centrarse en lo deportivo tras el susto sufrido como pudo confirmar Goal.

La luna lateral del autobús quedó totalmente destrozada y tuvieron que limpiar los restos de cristales que quedaban tras el lanzamiento.

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid lamentó el incidente sufrido por la expedición blanca y explicó que el Liverpool se ha disculpado por ello.

En una declaración oficial, el club de Merseyside dijo que "nos disculpamos sinceramente con nuestros visitantes por cualquier angustia causada. Trabajaremos junto con la policía de Merseyside para esclarecer los hechos e identificar a los responsables".

Añadieron que "condenamos inequívocamente las acciones que provocaron la avería del autobús del equipo del Real Madrid durante su llegada a Anfield esta noche. Es un comportamiento totalmente inaceptable y vergonzoso de algunas personas".

