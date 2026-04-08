El autobús del Atlético de Madrid vuelve a ser apedreado cerca del Camp Nou; Simeone reacciona de inmediato

Los preparativos del partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid han sido agitados. En las imágenes de Carrusel Deportivo del miércoles por la noche se ve cómo el autobús colchonero es silbado a su llegada al Spotify Camp Nou.

Al parecer, se rompieron dos ventanas del autobús colchonero, justo donde viajaba el entrenador Diego Simeone. Aunque las imágenes no lo muestran con claridad, se escucha un fuerte golpe, probablemente de una piedra.

A principios de marzo, ultras barcelonistas ya apedrearon el autobús colchonero antes de la semifinal de Copa del Rey.

El Atlético había ganado 4-0 la ida de Copa; el Barça respondió con un 3-0 en la vuelta, insuficiente para la final.

Simeone respondió rápido: «La sociedad sigue igual, no podemos cambiarla. No es una excepción; siempre pasa cuando venimos a Barcelona».

Este miércoles se miden en cuartos de final de la Champions, con la vuelta el martes en Madrid. El sábado, el Barça venció 1-2 al Atlético en LaLiga gracias a un gol de Lewandowski en el 87’.