El auditor del 'Barçagate' asegura que los perfiles intervinieron en las redes

El autor de la 'forensic' de PwC contratada por el Barça reconoce el fraccionamiento de contratos, pero aparta a Bartomeu del foco de la investigación

En el primer comunicado tras la explosión del caso 'Barçagate' en la Cadena SER -el 17 de febrero de 2020-, el Barcelona negó que los perfiles en las redes sociales desde los que se difamaba a ex jugadores, ex entrenadores, ex directivos, ex presidentes, candidatos a la presidencia, periodistas, políticos y algún futbolista en activo de la plantilla fueran propiedad del grupo Nicestream, el conglomerado contratado por el mismo club azulgrana para monitorizar la conversación sobre el mismo Barça en las plataformas digitales. Meses después de la contratación por parte de la entidad blaugrana de una auditoría 'forensic' a PwC para esclarecer lo sucedido, el mismo club centró sus explicaciones en una acusación formulada por el ex vicepresidente Emili Rousaud, que insinuó que alguien pudo haber metido la mano en la caja, y en negar la contratación de las cuentas difamatorias. "El club no ha encargado ni ha insinuado la creación de una cuenta contra el prestigio de las personas. Las conclusiones son muy claras”, dijo el portavoz del club, Josep Vives, en julio de 2020.

Uno de los autores de dicha auditoría se sentó la pasada semana ante la jueza que instruye el caso. Sergio Aranda, trabajador de PwC, dejó claro que las cuentas en las redes sociales existieron y que, efectivamente, se utilizaron para modificar la opinión pública. Además, también confirmó que el encargo del Barcelona fue único y que posteriormente se dividieron los contratos: "Cuando nos hacen el encargo nos preguntan qué hemos contratado, quién ha intervenido en la contratación, qué servicio han prestado, a qué se debe ese servicio, qué precio tiene y qué relación tiene con el Barçagate. Todas las conclusiones de nuestro informe dan respuesta a todas estas preguntas: encargo único, diferentes contratos, los proveedores presentan patologías. La gestión, el señor Masferrer. ¿Están interviniendo en la conversación? Sí. ¿Se están gestionando estos perfiles? Sí. ¿Se están utilizando los perfiles sobre los que nació el 'Barçagate'? Sí. ¿El precio es de mercado? Lo que se encargó sí, lo que se ejecutó no".

Aranda insistió sobre las cuentas en las redes, a raíz de las preguntas del abogado del Barcelona: "Existen otro tipo de entregables que no nos facilita el club y que detectamos a través de la evidencia digital de los ordenadores. Existe monitoreo de los seis perfiles que aparecen en el informe de la Cadena SER, en los que además se pone de manifiesto que se está interviniendo en la conversación para redireccionar el foco". "¿El señor Masferrer estaba al corriente de estos perfiles?", le preguntó el abogado del club. "Bueno, era quién lo gestionaba junto con el señor Ibáñez", respondió el auditor.

Sobre Carlos Ibáñez, propietario de las empresas del grupo Nicestream, Sergio Aranda fue contundente a la hora de expresar su malestar por la falta de información facilitada por el empresario durante su investigación externa. "¿Cumplió Ibañez con requisitos de información?", le demandó la abogada del mismo Ibáñez: "No. Nosotros preguntamos A y necesitamos una respuesta A. Él respondía B, C, D, E. Nos responde lo que quiere. La información es insuficiente y no válida a efectos de acreditar lo que nos decía". "Entonces es una discrepancia entre ustedes", comentó la abogada, a lo que Aranda respondió: "No. No es una discrepancia. Es un tema de responder a lo que se le está pidiendo. Se lo digo honestamente, nos molestó mucho, fue una falta de respeto. Para perder el tiempo no estábamos".

Bartomeu, fuera de la investigación

Tras las primeras reuniones con los auditores de PwC, en las que intervino el entonces presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, se estableció el alcance de la 'forensic' y se decidió que los investigados fueran el CEO Óscar Grau, el jefe de los servicios jurídicos, Román Gómez Ponti, el jefe del gabinete de presidencia, Jaume Masferrer y, en última instancia y por petición expresa del mismo Bartomeu, el jefe del área de Marca, Guillem Graell. ¿Por qué Bartomeu no fue investigado? Según Aranda, no había evidencias suficientes para poner el foco sobre el máximo mandatario del club, aunque si las hubiera habido, se le hubiera investigado. "No excluímos a nadie. El alcance es modulable. No hay nada que nos lleve al señor Bartomeu para analizar su ordenador", expresó. Unas explicaciones que no convencieron a los abogados del FC Barcelona ni de la acusación popular, que insistieron.

"¿Qué hecho ustedes encuentran en nuestro análisis que haga necesario incluir al señor Bartomeu? No hay razón ninguna. ¿Cuál es el papel del señor Bartomeu en todo esto? Escoge el proveedor, pero no participa en la ejecución de los contratos. ¿Participa en todo lo demás? En la evidencia digital vemos que no participa para nada. Si hubiera aparecido en los correos o en la intervención, obviamente le hubiéramos analizado. Que el usuario del servicio sean el presidente de la entidad y el responsable de su área, el señor Masferrer, bueno, claro, es que encargaron una cosa. Alguien tiene que utilizar este servicio y estos informes".