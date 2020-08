El Atlético de Madrid no puede asumir la operación para fichar a Marc Roca

Simeone quiere un pivote para reforzar la plantilla y existe interés en el jugador, pero el club no llega al dinero que pide el Espanyol

Existe interés y el jugador gusta, pero el no puede asumir el fichaje de Marc Roca. Tanto es así, que según ha podido saber Goal, el club ni siquiera ha hecho una oferta en firme por el jugador, porque tiene serias dificultades económicas y restricciones financieras. El RCD , que necesita hacer caja y no quiere ni oír hablar de una cesión, ha tasado el traspaso de Marc Roca en unos 15-20 millones de euros. Una cifra prohibitiva para las arcas del Atlético. Diego Pablo Simeone ha solicitado un pivote al club, pero la realidad es que, salvo que se produzca una venta importante, el club colchonero ahora no puede pagar ese dinero por el mediocentro "perico".

Atlético: restricciones económicas y excedido el coste de plantilla

La situación económica del Atlético de Madrid, como de la mayoría de equipos de Primera, es delicada. Ya lo avanzó hace días del consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, que dijo que "sólo podrán llegar jugadores cuya inversión no supere el 25 por ciento de la cantidad que ingresemos por ventas de jugadores o ahorros por salidas de jugadores actuales". A eso hay que sumar que si el curso pasado el club estaba al límite de su gasto en adquisición de amortización de jugadores, ahora ha excedido el límite de costede plantilla, por lo que no puede inscribir jugadores.

El club colchonero podría explorar fórmulas creativas para negociar o incluso meter juagdores cedidos en la operación, pero lo cierto es que ahora mismo, no tendrían éxito. El Espanyol quiere dinero y exige una cantidad que, ahora mismo, es ciencia-ficción para el Atleti. Sólo una venta podría permitir al Atleti ir a por Marc Roca e intentar cumplir las condiciones económicas que pide el Espanyol. Simeone ya lo sabe.

Marc Roca tiene un excelente cartel y el Espanyol necesita vender

A pesar de que este mercado está siendo muy complicado por el fuerte impacto de la Covid-19 en la economía de los clubes y de que la mayorías de las ofertas son a la baja, Marc Roca sigue teniendo un gran cartel tanto en como en Europa. Al margen del Atlético de Madrid, cuyo interés avanzaba en las últimas horas el diario "As", varios equipos de nivel se han interesado en su fichaje.

Por ejemplo, el CF y el Bayern de Múnich, entre otros. Está por ver si los bávaros vuelven a la carga por el mediocentro español. Fundamentalmente, porque Marc Roca es un jugador de muchísimo futuro y el RCD Espanyol necesita 'cash' cuanto antes. Es obvio que acabará llegando un club comprador.