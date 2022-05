El Atlético no hará pasillo al Real Madrid: "Bajo ningún concepto vamos a colaborar en este intento de escarnio"

JAVIER DE PAZ.- Se acabó la polémica: el Atlético de Madrid no hará pasillo al Real Madrid tras proclamarse campeón de LaLiga 2021/2022. El club rojiblanco hizo pública su postura dada la polémica levantada en los últimos días acerca de si lo harían o no en la salida de los jugadores madridistas en el derbi de la próxima semana en el Metropolitano.

El Atleti justifica además de forma contundente su postura: "Algunos quieren convertir lo que nació como un gesto de reconocimiento al campeón en un peaje público que deben pagar sus rivales, impregnado además con aroma a humillación. Bajo ningún concepto el Atlético de Madrid va a colaborar en este intento de escarnio en el que se olvidan por completo los verdaderos valores del deporte y se fomenta la crispación y el enfrentamiento entre los aficionados".

Además, los rojiblancos recuerdan algunas situaciones en las que, con los papeles invertidos, no se llevó a cabo dicho pasillo, que hace tiempo que se ha convertido en algo muy lejano a un gesto de respeto: "Hemos protagonizado varias situaciones similares en los últimos años tras conquistar diferentes títulos, entre ellos dos Ligas, y en algunas ocasiones se produjo algún tipo de homenaje por parte del equipo rival hacia nuestro equipo campeón y en otras no, pero nunca se generó una expectación ni una polémica tan exagerada y artificial como la que estamos viviendo las últimas semanas".

También se recuerda que después de haber ganado el campeonato liguero de la 2020/2021, no hubo tal reconocimiento en la primera jornada de esta Liga 2021/2022: "El Atleti es el último campeón de Liga. ¿Alguien recuerda alguna polémica sobre si debía recibir pasillo de su primer rival después de conquistar el título? No, porque no hubo debate. En el primer partido de esta temporada el Celta de Vigo decidió no hacer pasillo y fue una decisión correcta, porque son gestos que deben hacerse para ser aplaudidos por el público y por tanto tiene todo el sentido que se hagan ante la afición del campeón. El objetivo no puede ser crear tensión y enrarecer el ambiente. Nosotros recibimos el pasillo en el primer partido que jugamos como locales, por parte del Elche. Con naturalidad, agradecidos y, obviamente, sin ninguna exigencia".

"Tan importante es saber perder como lo es saber ganar. Desde el Atleti no pretendemos imponer nada a los demás. Está claro que tenemos otra forma de entender la vida", finaliza el severo mensaje desde la parroquia rojiblanca para cerrar de forma definitiva la cobtroversia sobre el pasillo.