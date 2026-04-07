El Atlético de Madrid ha reaccionado ante la decisión de la Comisión Técnica de Árbitros de la Federación Española de Fútbol sobre la polémica jugada ocurrida en el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, el pasado sábado, en La Liga.

El Atlético de Madrid criticó la decisión del árbitro Busquets Ferrer por anular la tarjeta roja mostrada a Gerard Martín, jugador del Barça, y solicitó una aclaración a la Comisión Técnica de Árbitros.

Gerard Martín intentó pasar el balón, lo tocó, pero pisó el tobillo de Almada, y el árbitro Busquets Ferrer consideró que se trataba de una falta grave y le mostró la tarjeta roja, pero Milerro López, desde la sala del vídeoarbitraje, se opuso a la decisión y pidió al árbitro que la modificara, lo cual ocurrió.

Este martes, la Comisión Técnica de Árbitros (CTA) reconoció, en el programa «Tiempo de Revisión», que el vídeoarbitraje (VAR) no debería haber intervenido en el partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona para rebajar la sanción de Gerard Martín de tarjeta roja a tarjeta amarilla, y que el jugador merecía la expulsión.

Por su parte, el Atlético de Madrid expresó su agradecimiento a la Comisión Técnica de Árbitros (CTA) por reconocer un claro error arbitral.

El Atlético de Madrid publicó, a través de su cuenta en «X», el vídeo del análisis de la Comisión Técnica de Árbitros sobre la polémica jugada ante el Barcelona.

El Atlético de Madrid comentó: «Muchas gracias a la comisión por la aclaración... En estos momentos, se valora mucho que uno reconozca sus errores».

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