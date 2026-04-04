El Atlético de Madrid rechaza la propuesta del Barcelona por Álvarez

Los responsables del Barcelona son conscientes de que fichar a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, durante el próximo mercado de fichajes de verano, no será nada fácil.

Álvarez destaca por su velocidad, su movimiento constante y su capacidad goleadora, lo que le hace encajar perfectamente en el sistema de juego que practica Hansi Flick, entrenador del Barça.

El diario «Sport» ha informado de que el Barcelona planea cerrar un intercambio con el Atlético para hacerse con Álvarez.

El Barcelona busca convencer al Atlético de Madrid de que acepte una cantidad económica, además de Marc Casado o Ferran Torres, para permitir la salida de Álvarez al Barça.

El diario señaló que «el Atlético de Madrid ha comunicado al entorno de Álvarez que no aceptará ninguna rebaja, ni siquiera con la inclusión de jugadores, y que el traspaso debe ser directo y neto, por un valor de hasta 100 millones de euros».

En estas circunstancias, el Barcelona no considera que el traspaso sea posible ni beneficioso para el club catalán, dados los grandes riesgos que conlleva una inversión de tal envergadura.

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