El Atlético de Madrid, pendiente de la decisión de Kieran Trippier

¿Saldrá Kieran Trippier del Atleti esta semana o se quedará? En el club colchonero ya tienen conocimiento de la oferta del Newcastle y también saben que las "urracas" han ofrecido un salario irrechazable para el lateral, de 9 millones de euros anuales. Ahora la "patata caliente" es cosa del jugador. El club no quiere ni necesita vender, pero no va a retener al británico contra su voluntad. Si quiere seguir, adelante. Y si quiere irse, pues no le pondrán puertas al campo. Así lo explicó Diego Pablo Simeone tras el triunfo ante el Rayo en el Metropolitano: "Es un jugador realmente importante para nosotros. Dependerá de él lo que suceda. Queremos que se quede y lo buscaremos, pero no se puede retener a nadie en la vida".

Después del triunfo rojiblanco ante el Rayo Vallecano, se pudo ver a Kieran Trippier aplaudiendo a los aficionados del Atlético de Madrid, gestos que algunos han interpretado en forma de despedida. Sin embargo, la verdad es que, fuera o no su último partido con la camiseta del Atlético de Madrid, Trippier suele efectuar ese tipo de rutina con regularidad desde que es jugador rojiblanco. El británico tiene contrato en vigor hasta junio de 2023, sigue pensándose la oferta y en próximas horas tendrá que mover ficha en un sentido o en otro. En el Atlético creen que el jugador se ha ganado el derecho a decidir, saben que la oferta del Newcastle es realmente buena y si el inglés sale, activarán el mercado buscando un lateral diestro de nivel.

En otro orden de cosas, en el Atlético de Madrid tienen claro que hay jugadores que acaban contrato y que podrían no seguir en el club. Se trata de los casos de Luis Suárez, de Felipe - con el que el club está intentando llegar a un acuerdo para seguir-, de Sime Vrsaljko, de Héctor Herrera y de Ivan Saponjic.