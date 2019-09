Atleti-Juve: Nunca dejaron de creer (2-2)

El Atlético rescató un punto ante la Juve remontando un 0-2 inicial gracias al empuje de su afición y a no perder la fe.

Simeone, fiel a sus costumbres, volvió a apostar por los más veteranos y de este modo Thomas fue titular en detrimento de Llorente o Vitolo que venían jugando en anteriores choques. El Atlético salió en tromba, a morir, arropado por un público que no paraba de animar. Pero no fue suficiente en la primera mitad donde Koke, Joao Félix o Costa no acertaron con la puerta rival.

Cristiano generó poco peligro en su vuelta a Madrid donde se llevó la habitual pitada por parte de la afición colchonera que no olvida su pasado. Un par de disparos desde fuera del área fue lo más peligroso de un luso desquiciado y acabó enloqueciendo con sus compañeros e incluso con el árbitro.

Cuadrado mágico y remontada atlética

La segunda mitad empezó con disgusto para la parroquia colchonera que vio como Cuadrado recibía en la frontal del area y la enviaba a la escuadra contraria para el delirio de los 2000 tifosi que no daban crédito al golazo que acaban de presenciar. Otro jarro de agua fría llegó tras el cabezazo de Matuidi a la red que ponía un injusto 0-2.

Calendario completo del Atlético de Madrid: Resultados y clasificaciones

El Atleti tiró de coraje y corazón y con el gol de Savic se volcó a por el empate pero la Juve con oficio se defendió con uñas y dientes hasta el minuto 90 cuando el debutante Herrera hizo el empate haciendo gala del lema atlético: nunca dejes de creer.