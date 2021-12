Polémica tremenda con el sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones. Por un error involuntario, la bola del Manchester United no se incluyó como uno de los posibles rivales del Atlético de Madrid. Los clubes implicados en un error en el sorteo de la Champions League están en contacto directo con la UEFA para aclarar la situación. Se espera una decisión sobre todo este asunto, pero si la UEFA no repite el sorteo y enmienda su error, verá muy dañada su imagen, porque el sorteo no se ha celebrado de manera correcta, registrando un grave error.

A esta hora, según ha podido saber Goal a través de fuentes solventes, el Atlético de Madrid está estudiando la posibilidad de impugnar el sorteo de la Champions, al considerar que el error, tan involuntario como evidente, de no incluir la bola del Manchester United ha adulterado el sorteo. En el Atleti existe indignación por lo que ha sucedido, creen que les asiste toda la razón y consideran que el sorteo no ha cumplido con las condiciones necesarias. Fuentes colchoneras creen que no hay lugar a dudas y por eso se suceden las conversaciones para explorar todas las vías posibles para que quede claro que la UEFA ha cometido un tremendo error en el sorteo.

La postura del Atleti es clara. Si se ha cometido un error flagrante, si se han producido irregularidades por un error involuntario, el sorteo debe repetirse cuanto antes.

Por su parte, el Real Madrid tiene claro que, en caso de repetirse el sorteo, no se puede ver afectado su emparejamiento con el Benfica, porque ese sorteo sí cumplió los requisitos, fue legal y no debería repetirse. Así se lo ha trasladado a la UEFA, que ahora mismo tiene una "patata caliente" sobre la mesa.