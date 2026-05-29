El Atlético de Madrid está furioso con el FC Barcelona y hace una declaración insólita

Las tensiones entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona por Julián Álvarez escalaron el viernes. Las negociaciones por el delantero argentino son difíciles, y el Atlético se burló del gigante catalán en redes sociales.

El Barça lo ve como un refuerzo clave, pero se topa con la resistencia del Atlético, que no quiere vender y, según la prensa española, solo escucharía ofertas desde 150 millones de euros.

La directiva colchonera está irritada con la actuación azulgrana y, a través de AS, ya hizo saber que está harta de los rumores persistentes: «El Barcelona se ha comportado como un club pequeño en toda la situación de Julián», sentenció desde Madrid.

El viernes, el Atlético expresó su frustración con tres mensajes cínicos en X usando el «Here We Go» de Fabrizio Romano.

En el primero anuncian: «¡HERE WE GO! Les hemos enviado un fax con nuestra oferta: cuatro entradas para el concierto de Bad Bunny, un abono anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos la respuesta». Acompañaba la publicación una foto retocada de Lamine Yamal con la camiseta del Atlético.

Poco después llegó el segundo: «¡ALLÁ VAMOS! Tuvimos un problema: las entradas de mañana estaban agotadas, así que ofrecemos seis para el domingo». Esta vez mostraron a Pedri con la camiseta rojiblanca.

Para cerrar la trilogía, llega el tercero, todavía más punzante. «¡ALLÁ VAMOS! Para completar la oferta 3x1, el jugador viene cedido un año y, a cambio, cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. ¡Irresistible!». Esta vez, la foto retocada es de Raphinha con la rojiblanca.