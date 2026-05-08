«El Atlético de Madrid está a punto de cerrar el acuerdo y pagará 45 millones por un centrocampista de la Premier League»

El Atlético de Madrid está cerca de fichar a João Gomes, según Ben Jacobs, de The Athletic. Dos clubes ingleses intentan arrebatarle el fichaje.

Gomes, de 25 años, llega del Wolverhampton Wanderers, recién descendido de la Premier, donde ha jugado 33 partidos y marcado un gol esta temporada.

Según Jacobs, ambos clubes ya negocian con intermediarios y se perfila un acuerdo verbal de unos 45 millones de euros. El especialista en fichajes Nicolò Schira añade que Gomes firmará hasta 2031 con un salario anual de 4,5 millones.

Además, el Atlético negocia con Éderson, con quien ya hay acuerdo verbal, aunque aún no con el Atalanta. Manchester United y Arsenal acechan.

La semana pasada el Atlético cayó 1-0 ante el Arsenal y quedó fuera de la final de la Liga de Campeones; la ida había terminado 1-1.

En LaLiga, el equipo de Diego Simeone es cuarto, a cinco puntos del Villarreal, y necesita recortar esa diferencia en las cuatro jornadas que quedan para alcanzar el tercer puesto.

Pese a ello, ya tienen el billete para la Champions, pues los cuatro primeros de LaLiga entran directo a la máxima competición europea y el quinto va a la Europa League.