El Atlético de Madrid busca encajar el puzle del límite salarial en un mercado a la baja y sin ofertas

El club avanza con su hoja de ruta, pero es consciente de que es un mercado a la baja y aún no hay ofertas en firme por Saúl, Vrsaljko o Vitolo

"Está todo parado, no llegan ofertas y será un verano largo". Ese es el mensaje que emana de los ejecutivos del fútbol español. Marcados por las pérdidas ocasionadas por el Covid-19 y por las restricciones del límite de coste salarial de plantilla, los clubes afrontan un mercado con tendencia a la baja. Y el Atlético de Madrid no es una excepción. Cuando se ha cumplido un mes de su título de campeón de Liga y apenas quedan unos días para que termine de manera oficial el ejercicio económico, con fecha 30 de junio, el club rojiblanco no ha recibido ofertas formales, de club a club, por varios de sus futbolistas. Esta es la realidad. Ahora mismo, no hay oferta en firme por Saúl Ñíguez, ni por Vitolo, ni tampoco por Sime Vrsaljko.

Sin ofertas por Saúl, Vitolo, Vrsaljko y Lodi

En el caso de Saúl será él quien decida su futuro. Si quiere quedarse, perfecto. Si quiere salir, se escucharán ofertas. En el caso de Vitolo, el canario desea dejar el Atlético y tanto sus agentes como el club están trabajando para encontrarle una salida, aunque no es sencillo porque percibe casi 6 millones netos por temporada. Y en el caso de Vrsaljko, el club valorará las ofertas que lleguen del exterior, aunque de momento, no hay nada en firme. Otro caso es el de Renan Lodi. En el club se confía en su potencial, pero existe interés de varios clubes. Los intermediarios se están moviendo, pero el mercado está parado y por ahora, no llegan ofertas. Y el Atleti está dispuesto a tener toda la paciencia que haga falta, porque no va a regalar jugadores.

Se busca portero, lateral, medio y delantero

En el capítulo de llegadas, el Atlético de Madrid tiene claros los puestos a reforzar: un guardameta, un lateral, un centrocampista y un delantero. Bajo los palos buscan un portero suplente, preferentemente cedido, porque Grbic podría salir para tener minutos. En cuanto al lateral, están pendientes del mercado y de saber qué pasará con Manu Sánchez, Vrsaljko o Santiago Arias, que acaba su cesión en el Leverkusen; en cuanto al centrocampista, tienen muy avanzado el fichaje de Rodrigo De Paul con el Udinese, aunque aún no está cerrado; y respecto al delantero, aunque en julio se hará oficial la contratación de Marcos Paulo, el club sondea fórmulas para que llegue un punta en calidad de cedido. Después, si se produjera una gran venta o en el caso de que Lodi quisiera salir, el Atlético se plantearía reforzar el lateral zurdo, donde existe interés en dos futbolistas, José Luis Gayà y Álex Grimaldo, aunque ese puesto no es prioritario.

El complicado puzle del límite de coste salarial

El objetivo del Atleti es mantener el equilibrio entre inversiones y desinversiones, para no excederse del límite de coste salarial impuesto por la Liga, fijado en 217 millones de euros. De entrada, ya cuenta con los 10 millones de la nueva cesión de Morata y con otros 3 millones de la venta de Nico Ibáñez a Pachuca. Pero es un puzle complicado de encajar. Ahora mismo, ya tiene el límite de coste salarial excedido, es consciente de que afrontará una ampliación de capital que le dará un poco más de margen para contrataciones y sobre todo, para aminorar pérdidas por la Covid-19. Y sólo podrá inscribir nuevos jugadores en estas situaciones: